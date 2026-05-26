虎豹别墅下半年回复运作　目标打造成香港「文化大使馆」

停运逾三年的一级历史建筑虎豹别墅，将于今年下半年回复运作，新营运者艺术与文化基金会将举办展览、表演、电影放映和导赏团等，明年起支持国际及本地艺术家驻留创作，目标打造成为香港的「文化大使馆」，作为未来国际艺术家驻留基地及文化中心。保育历史建筑咨询委员会主席苏彰德期望，基金会可举办具吸引力的音乐会和展览，并与区内其他历史建筑组成古迹游路线。

2009年时被评为一级历史建筑的虎豹别墅，经第三期活化历史建筑伙伴计划交予于2019年4月由胡文虎慈善基金活化为「虎豹乐圃」，因财困于2022年12月提前停止营运。新经营者艺术与文化基金会去年获政府选定以非牟利及自负盈亏方式，营运虎豹别墅作文化艺术用途，举办展览、电影放映、表演和工作坊等活动，双方于去年12月签订3年期协议，预计今年下半年分阶段开始运作。

基金会指，虎豹别墅未来将作为国际艺术家驻留基地及文化中心，媲美以文化艺术闻名于世的罗马美第奇别墅和京都九条山别墅等，成为全球「文化别墅」网络一员，成为香港的「文化大使馆」，建构汇聚文化遗产与当代艺术的国际枢纽，并透过世界级的计划与合作，促进东西方交流，连结大湾区及亚太地区社群。虎豹别墅明年起会推行「艺术家驻留计划」，支持本地及国际艺术家在保留历史脉络下创作新作品。

虎豹别墅未来将于上午10时至下午6时开放，逢周二休息。场地将优先用作文物保育、艺术、教育及社区活动，例如导赏团、学生计划、工作坊及讲座，非艺术及纯商业活动将大幅减少并经过严格审核。基金会亦会实施人流管制措施，并透过活动安排、节目选取及严格营运守则控制噪音。

保育历史建筑咨询委员会主席苏彰德表示，得知虎豹别墅今年9月重新营运，由于建筑保养良好，且十分独特，相信初期会有很多市民到访，惟期望新经营者在软件上落工夫，举办更多具吸引力的音乐会和展览活动，才可让公众和旅客持续回头到访虎豹别墅。他又指，今次招标由文体旅局牵头，非经发展局辖下活化历史建筑伙伴计划招标，是崭新尝试，或可更有创意地加入文化旅游元素，成为日后活化的案例，政府亦可尝试加强现有活化历史建筑项目的文化旅游面向。

他又指，近年内地客偏向深度游，虎豹别墅未来可与附近的大坑莲花宫、大坑火龙文化馆和预计明年开放的景贤里组成古迹游路线。

湾仔区议员穆家骏表示，虎豹别墅交通不算方便，需加强与湾仔区内其他旅游点协调组成路线，并需加强社交媒体推广，以及举办出色展览和活动，吸引内地旅客到访。他亦希望经营者预留活动配额予区内居民和学生。

记者 曾伟龙