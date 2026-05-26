立法会今讨论北都剑击馆 议员倡河套区研运动科技联动、公私营合营气膜运动场︱新闻追击

立法会发展事务委员会今日讨论古洞北剑击馆工程项目，身兼体院副主席的立法会议员郑泳舜表示，剑击馆落成后将有助剑击运动发展，增加青少年剑手训练场地，而剑馆泳馆均处北都，政府可考虑在河套园区拨地专注体育科技，利用创科带动体育产业。他又指，队际运动场地短缺，建议以公私合营模式，由私人兴建体育中心或设气膜球场。

料增青年剑手训练机会

政府拟斥99.6亿元于古洞北新发展区第29区兴建政府联用综合大楼及联用办公大楼，其中剑击馆将座落于联用综合大楼内，立法会发展事务委员会今日将作讨论。建筑署网页显示，两大楼料于2026至2027年动工，预计2031至2032年落成。郑泳舜接受《星岛》访问时表示，古洞北的世界级剑击馆和游泳馆落成后，将对剑击和游泳运动发展有很大帮助，新场地料可增加青少年剑手的训练机会。

建北都专业化体育网络

对于剑击馆日后使用，郑泳舜表示，因未知剑击馆剑道和配套设施等细节，体院亦未有使用方案，例如将花、重、佩剑分拆到剑击馆，或将青少年队搬到北都，实际安排会交由当时的剑击队总教练决定。他又希望，剑击馆未来有健身设施和运动医学科学配套，而场地应可快速转换，以平衡运动员训练和公众人士使用的需要，并希望设有足够座位，可举办世界级赛事，令香港成为亚洲剑击之都。

剑击馆和游泳馆均位处北都，郑泳舜认为，政府可考虑在河套创科园区内拨地作体育科学研究，支援北都内运动员训练，举例本地大学的风洞研究帮助香港单车队提升表现，未来体育科研技术亦可在剑击馆和游泳馆运动员身上实验，建立北都专业化的体育网络。

对于体育场地供应，郑泳舜认为，体院运动员以单人项目较多，相比下队际体育运动场地较短缺，但队际运动体育总会增加优先订场配额，会减少公众订场机会，故增加场地才是治本之道。

他指出，政府可考虑以公私营模式，提供场地予私人经营，举例匹克球是商业模式的成功例子，南华会经营的体育中心亦可提供多项运动选择。他指，单靠康文署难以满足社区的体育设施需要，港府可放宽政策，物色闲置土地供市场竞投，设立临时性、备有空调的气膜球场，政府毋须规定用途，可交由让市场探索。他形容，运作概念上与现时政府的简约公屋和过渡性房屋相若，而气膜球场在欧洲和内地十分普遍，适合所有中小型队际运动。

借空置校舍训练

空置校舍多数已有球场。郑泳舜表示，新界有不少空置校舍，政府可给予支援和协助配对，让本地体育总会或非牟利机构竞投作体育中心，借用私人力量满足地区需求，体育总会亦可将训练设施和办公室迁入，但需要政府政策和资源支援，「若没有政策支援，你要它（体育总会）拨3,000万元出来翻新，它是没有可能做到这件事。」

香港大球场暂不重建，政府今年4月起将让7个体育总会办公室进驻球场厢房。郑泳舜认为，香港大球场是大型项目，未来规划应要配合香港体育发展布局，但不希望拆卸球场或做大规模改建，「体育发展势头很好，如果封10年，对体育发展不理想」。

2020年疫情期间，本港曾于中山纪念公园体育馆设立临时气膜实验室。资料图片

气膜球场空气支撑 适合不同体育活动

海外及内地盛行的气膜体育设施，以气膜建筑结构或大型帐篷等方式，用空气作为支撑，可作不同类型的体育活动。据悉，由建筑期、建造成本均较传统球场为低，由于不需要内部支撑，建造大跨度的场馆更具成本效益，亦适合在天气炎热时进行室内运动。美国、印尼和杜拜均设有大型的气膜体育中心。

根据外国提供气膜场馆的公司网站介绍，气膜场馆可作大型和小型足球场、榄球场、田径及多用途运动场、游泳池、曲棍球场、网球场、高尔夫球场，以及其他工业和储存场地。

内地媒体报道，气膜体育场馆以膜材为主要建筑材料，用空气作为支撑，建材成本更为低廉，其优势是不需要内部支撑，建造大跨度的短期建筑时更具成本效益，且气膜场馆膜结构容易拆卸搬迁，气膜体育馆造价亦仅为普通体育馆的三分一至五分一。

气膜场馆建造期亦较快，例如内地兴建2,000平方米的传统体育场地需时半年左右，气膜体育馆只需1至2个月便可完成，因气膜场馆的制造、加工和设计均于工厂内完成，现场只进行安装工序，与传统建造方法不同。

气膜场馆支撑结构多变，加上以柔性膜材建造，故建筑物造型更为可塑，膜材有较高的反射性和较低的光吸收性，热传导较低，阻撑太阳能之余，亦有良光的透光率，减少室内照明的能源。

近年亦有不少地区兴建大型气膜场馆，印尼雅加达首个大型气膜体育中心 FKS Air Dome Sports Center 的板网球场于去年8月部分启用。美国Shield Sports Park 是全美最知名的体育穹顶建筑之一，占地逾19万平方英尺，内设6座标准篮球场、12座排球场、2座垒球场及多功能人造草皮场。杜拜的Danube Sports World 于2022年启用，是中东最大型的室内运动设施，提供气膜场地作板网球、板球和足球等活动。

翻查资料，本港2020年疫情期间，曾于中山纪念公园体育馆设立临时气膜实验室，应付大规模检测，当时筹备时间仅为两星期。

记者：曾伟龙