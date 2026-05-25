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青葵公路车祸│田北辰强烈要求部门彻查成因 批工程车未摆雪糕筒促严肃问责

社会
更新时间：19:12 2026-05-25 HKT
发布时间：19:12 2026-05-25 HKT

青葵公路今日( 25日 )下午发生严重交通意外，一辆九巴与两辆工程车相撞，造成超过20人受伤。实政圆桌召集人田北辰对事件表示高度关注，并强烈要求相关部门彻查事故原因，尤其追究涉事工程车未有按规定摆放雪糕筒的责任。

工程车因故障停于中线  现场未摆放雪糕筒作预警

田北辰今午于社交平台发文，指据他了解，事发时其中一辆工程车因故障停于中线，但现场未有摆放任何雪糕筒作预警。而当时巴士司机疑因阳光刺眼影响视线，当察觉前方工程车时已收掣不及，酿成连环碰撞。

实政圆桌召集人田北辰对事件表示高度关注，并强烈要求相关部门彻查事故原因。
实政圆桌召集人田北辰对事件表示高度关注，并强烈要求相关部门彻查事故原因。
田北辰指据他了解，事发时一辆工程车因故障停于中线，但现场未有摆放任何雪糕筒作预警。当时巴士司机疑因阳光刺眼影响视线，当察觉前方工程车时已收掣不及，酿成连环碰撞。
田北辰指据他了解，事发时一辆工程车因故障停于中线，但现场未有摆放任何雪糕筒作预警。当时巴士司机疑因阳光刺眼影响视线，当察觉前方工程车时已收掣不及，酿成连环碰撞。

田北辰指出，过往多宗涉及工程车的意外，均发现相关车辆未有在足够距离前摆放雪糕筒，导致驾驶人士未能及早减速应变。「如果摆咗雪糕筒，就算司机真系唔小心，都只会先撞到雪糕筒，而唔系成架工程车！」他强调，此类意外绝对可以避免，要求当局立即问责，查明为何事发时完全没有任何警示装置，并承诺杜绝同类事故再次发生。

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