香港中律协访东莞签署合作备忘录 携手两地仲裁界助企业「出海」

为对标国家「十五五」规划，护航「企业出海」与涉外法治建设，香港中律协于5月24至25日组织10名理事及委员参访东莞，香港中联办法律部一级调研员郑丹以荣誉顾问身份出席指导。考察团期间分别到访东莞仲裁委员会及广州仲裁委员会东莞分会，并与两间机构签署《合作备忘录》，标志着香港与东莞将携手合作，打造粤港澳大湾区仲裁优选地。香港中律协是「粤港澳企业出海专业服务联盟」首批成员单位及入库服务商。

香港中律协与东莞仲裁委员会签署《合作备忘录》。

香港中律协与广州仲裁委员会东莞分会签署《合作备忘录》。

深化两地法律合作 推广香港普通法

行程期间，考察团参观了港资东莞企业时代集团，并到访东莞香港中心进行交流座谈。活动获东莞市台港澳事务局、东莞市外商投资企业协会及香港厚街同乡会等大力协助，东莞市司法局、厚街镇党委、厚街镇统战办、东莞市律师协会、东莞市贸促会、东莞民营企业投资商会等多个机构领导及企业负责人均有出席。

香港中律协在会上与东莞法律及仲裁界深入交流，构建高效沟通桥梁，期望透过资源对接及人才配对，互利共赢，共同服务企业「出海」。创会会长陈曼琪亦向内地企业分享了「港资港法港仲裁」及企业出海风险防范的专题内容。

香港中律协于5月24至25日组织10名理事及委员参访东莞。

共建大湾区纠纷解决优选地

是次考察积极响应律政司司长的号召，在内地推广香港普通法，促进内地出海企业与香港律师对接，并协助香港律师更积极深入交流及争取加入内地仲裁机构的仲裁员名册，实现两地法律仲裁业务互利共赢。同时，香港中律协与东莞市律师协会将进一步加强合作并签署合作协议，共同推进大湾区涉外法治建设。

参与是次考察的香港中律协代表包括创会会长陈曼琪、会长卢懿杏、理事陈家升及张博彦，以及委员钱伟伦、江迪智、朱至溢、梁振雄、王思雅及谭英杰。