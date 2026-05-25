屯门中学校长李卓兴再爆不当言论 旅游巴带学生玩接银纸 称「啲女人好贪心」惹哗然

近日网传疑似屯门新会商会中学校长李卓兴在新加坡带领学生交流团期间，因旅游巴违泊问题与当地女保安发生争执，并以粗言秽语辱骂对方，引起社会及教育局关注，局方更要求校方提交书面报告。事隔一日，今日（25日）网上再有影片流出，李卓兴疑在新加坡游学团的旅游巴上带头与学生玩「接银纸」游戏，当有女生表示「想玩」之际，他爆出一句「啲女人好贪心」，令网民哗然。有网民直斥「低俗当有趣」，形容是「崩塌的师道尊严」，更有人戏谑「以为睇紧『夜王』片段」。

影片所见，李卓兴在旅游巴车头位置，手持一张一千元「金牛」，带头与学生玩「接银纸」。片中开首，有学生尝试却捉不紧「金牛」，故李卓兴先提示「要用对眼同对耳」，其后有女生希望加入，表示「攞嚟呀，我得㗎」，校长随即回复一句，「嗱，啲女人好贪心㗎」，惟最后该女生也无接实，短片在一片笑声和欢呼声中完结。

网民质疑「传递紧咩价值观？」

有网民评论称「当金钱在旅游巴上飘落：一场由校长领衔的『金钱游戏』与崩塌的师道尊严」，有网民狠批校长李卓兴「痴线，好似睇紧夜王咁，咩叫『啲女人好贪心』，呢啲人点做校长呀，传递咩价值观俾（畀）下一代，后宫呀？」更有人称「多年前在夜总会同D（啲）小姐玩嘅游戏！呢条教育界垃圾．以为好有型！」

相关新闻：

网传屯门一中学校长李卓兴新加坡爆粗骂保安 教育局：已要求交书面交代 如违操守采适当行动

屯门中学校长涉新加坡爆粗闹女保安 教联会称不恰当：带团压力虽大惟应冷静克制 校长言行是学生榜样