深圳文博会︱香港馆以「盲盒」为构思展示9个香港品牌 逾百件作品推广香港文创产业

文体旅局辖下文创产业发展处连续第三年率领业界参与5月21至25日的中国国际文化产业博览交易会（深圳文博会），并资助业界以「开箱香港」为主题设立香港馆，以「盲盒」为构思展示九个香港品牌及创作单位共逾百件作品，介绍香港设计潮流，及今年首设展销专区，增加业界在内地曝光和开拓市场的机会，推广香港文创产业。

香港馆以「盲盒」为构思展示九个香港品牌

一如往年，香港馆一直是深圳文博会中最具特色的展区，吸引大批观众聚集。今年首次设立的展销专区，据销售工作人员介绍，来自香港的文创产品颇受欢迎，不少货品可谓「日日清」。来自云南普洱的陈女士表示，「香港的文创在色彩等方面非常有设计感，很喜欢那款地球娃娃的玩具（大地之子），会将这个礼物带回云南送给朋友。」

香港馆展销专区的香港文创产品。

香港馆展览期间亦举办多项精彩活动，包括工作坊，以及艺术家跨界对谈讲座等，以展现香港的文化软实力。超现实摄影艺术家Tommy（SurrealHK）与原创艺术玩具设计师阿华（LeeeeeeToy），两人分别以「虚幻影像」与「实体玩具」为载体，分享如何透过独特的幽默感与怀旧情怀，让香港的日常景观生出不一样的生命力。原创艺术玩具设计师阿华（LeeeeeeToy）说，将香港的情怀浓缩在品牌的美感和视觉里，延续给下一代，形容这是一种超越语言的「香港手信」。

超现实摄影艺术家Tommy（SurrealHK）（左二）与原创艺术玩具设计师阿华（LeeeeeeToy）（左一）跨界讲座。

文体旅局副局长刘震参加香港馆开幕时表示，特区政府主动对接国家「十五五」规划，深度参与粤港澳大湾区建设。本届深圳文博会是「十五五」规划开局之年的一项重要文化盛事，香港会积极把握国家战略机遇，通过深圳文博会以展示加展销的形式，推动跨领域文化交流，助力香港进一步融入国家发展大局。

文化体育及旅游局副局长刘震。