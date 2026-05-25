T2︱机场二号客运大楼5.27启用 机场快线/机场巴士/的士点搭？ 一文睇清公共交通安排

香港国际机场二号客运大楼（T2）旅客离境设施周三（27日）启用。运输署今日（25日）表示，启用后将实施相应交通及公共运输安排便利市民和旅客。就交通安排，连接二号客运大楼落客区的翔天路将于周三凌晨零时起开放，有关路段已加设适当交通标志及道路标记，指示驾驶人士。

港铁机场快线机场站连接二号客运大楼的三号月台（往博览馆站方向）及四号月台（往香港站方向）已经启用。

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城巴及龙运巴士共29条机场巴士路线（A线）及17条通宵机场巴士路线（NA线）往机场方向的服务，由5月27日首班车起，将于停靠一号客运大楼后，途经二号客运大楼落客区。往市区及新界方向的服务路线则维持不变，乘客可继续于机场（地面运输中心）登车。署方已督导营办商密切留意乘客需求，并在需要时加强服务。

运输署提醒乘客，参阅港铁公司及巴士公司通告、网页或流动应用程式、扫描车上二维码或留意广播系统，及早了解航空公司所在的客运大楼及车站位置。

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二号客运大楼室内旅游车候车大堂已投入运作，乘客应参阅有关营办商的票务安排。

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一号客运大楼接机大堂外的士站，以及一号停车场旁边的预约的士上客区位置维持不变。

运输署发言人说，二号客运大楼启用初期，附近一带的交通在部分时段可能会较繁忙。紧急事故交通协调中心会密切监察机场一带的交通及公共运输情况。市民和旅客应提早计划行程，预留时间适应新安排。市民和旅客可留意电台、电视台、运输署网页（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流动应用程式的最新交通消息。

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5月27日起服务机场T2的46条巴士线。

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