屯门中学校长涉新加坡爆粗闹女保安 教联会称不恰当：带团压力虽大惟应冷静克制 校长言行是学生榜样

近日网传屯门新会商会中学校长李卓兴在新加坡带领学生交流团期间，疑因旅游巴违泊问题与当地女保安发生争执，并以粗言秽语辱骂对方。教育局回复《星岛头条》查询时表示，已即时联络学校及办学团体，要求校方提交书面报告。

黄锦良：校长言行直接影响学生并成为榜样

教联会主席、立法会议员黄锦良今日（26日）在电台节目上坦言，虽然事情来龙去脉未百分百弄清，但无可否认言行有不恰当之处，明白带领学生出外交流压力甚大，首要任务是确保学生安全，同时要应对行程时间及突发风险。不过，他强调无论发生何事，教育工作者都应保持冷静克制，注意专业操守及形象。

黄锦良指，若在外地遇到争拗，应寻求当地导游协助；若在香港则可报警处理，而非与对方当面对骂。他重申，社会对教育界的专业操守要求越来越高，校长的言行会直接影响学生并成为榜样，因此必须注意自身形象。

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促待校长交书面报告 了解前因后果

不过他也表示，自己有看过相关影片，亦认识涉事校长，但认为单靠一段影片难以了解整件事的来龙去脉。他指，目前未知事件前因后果，例如是否涉及学生过马路的安全问题而导致校长情绪激动，认为应给予时间让校长回港后亲身解释，并提交完整的书面报告，待教育局、校董会及办学团体审视后再作评估及下一步处理。

关于学校的投诉机制，黄锦良解释，若投诉对象是老师，通常由校长处理或发出警告，并通报教育局分区；但若涉事者为校长，则必须由更高层次的校监、校董会或办学团体接手跟进。据他了解，教育局已就此事联络涉事学校的校监及办学团体。