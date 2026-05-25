神舟二十三号成功升空 中总热烈祝贺：黎家盈为香港各界树立亮眼榜样

香港中华总商会（中总）热烈祝贺神舟二十三号载人飞船发射任务圆满成功。中总多位首长和成员观看出征仪式和升空直播，见证首位香港女航天员黎家盈博士参与国家航天飞行任务。

全国政协常委、中总会长蔡冠深表示，本次任务实现香港航天领域历史性突破，是香港融入国家航天发展的重要里程，社会各界倍感荣耀与振奋。首位升空女载荷专家黎家盈从警务岗位踏向浩瀚星海，凭借坚毅与专业圆航天梦，彰显永不言弃的追梦精神，为香港各界树立亮眼榜样。

中总会长蔡冠深表示，本次任务实现香港航天领域历史性突破，是香港融入国家航天发展的重要里程，社会各界倍感荣耀与振奋。

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国家航天事业稳步前行，科技实力不断攀升，充分体现我国科技自立自强的雄厚实力。国家大力支持香港打造国际创新科技中心，开放国家重大科研平台，让香港人才有机会参与顶级项目，贡献港人才智。

中总将全力配合国家航天事业与科技创新发展，包括继续透过赞助和参与举办少年太空人体验营，组织本港青年到内地体验航天员训练，推动香港年轻一代加深认识国家航天科技发展与成就。