Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神舟二十三号成功升空 中总热烈祝贺：黎家盈为香港各界树立亮眼榜样

社会
更新时间：00:45 2026-05-25 HKT
发布时间：00:45 2026-05-25 HKT

 

香港中华总商会（中总）热烈祝贺神舟二十三号载人飞船发射任务圆满成功。中总多位首长和成员观看出征仪式和升空直播，见证首位香港女航天员黎家盈博士参与国家航天飞行任务。

全国政协常委、中总会长蔡冠深表示，本次任务实现香港航天领域历史性突破，是香港融入国家航天发展的重要里程，社会各界倍感荣耀与振奋。首位升空女载荷专家黎家盈从警务岗位踏向浩瀚星海，凭借坚毅与专业圆航天梦，彰显永不言弃的追梦精神，为香港各界树立亮眼榜样。

中总会长蔡冠深表示，本次任务实现香港航天领域历史性突破，是香港融入国家航天发展的重要里程，社会各界倍感荣耀与振奋。
中总会长蔡冠深表示，本次任务实现香港航天领域历史性突破，是香港融入国家航天发展的重要里程，社会各界倍感荣耀与振奋。

相关新闻：神舟二十三号发射成功 港首名载荷专家黎家盈升空 李家超致贺

国家航天事业稳步前行，科技实力不断攀升，充分体现我国科技自立自强的雄厚实力。国家大力支持香港打造国际创新科技中心，开放国家重大科研平台，让香港人才有机会参与顶级项目，贡献港人才智。

中总将全力配合国家航天事业与科技创新发展，包括继续透过赞助和参与举办少年太空人体验营，组织本港青年到内地体验航天员训练，推动香港年轻一代加深认识国家航天科技发展与成就。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
14小时前
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱
影视圈
6小时前
02:46
神舟二十三号发射圆满成功 黎家盈等三太空人探苍穹
即时中国
2小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
16小时前
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
影视圈
12小时前
张家辉成「载荷专家」超爆笑 神舟二十三号升空 影帝变热话人物 网民：佢有关咏荷认证
张家辉成「载荷专家」超爆笑 神舟二十三号升空 影帝变热话人物 网民：佢有关咏荷认证
影视圈
5小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
陪伴几代港人成长！91岁阿浓感叹人生倒数「剩4位数」 亲撰「晚年感言」惹共鸣 网民神回复超暖心｜Juicy叮
陪伴几代港人成长！91岁阿浓感叹人生倒数「剩4位数」 亲撰「晚年感言」惹共鸣 网民神回复超暖心｜Juicy叮
时事热话
8小时前
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
6小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
2026-05-23 19:14 HKT