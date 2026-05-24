运输署研推「交通管理平台」 大数据预测交通变化 拟香港仔作首个试点

运输署表示，正积极研究推展「交通管理平台」 ，利用大数据和人工智能技术，推动交通管理数字化，令市民出行更方便。

运输署在社交平台发文指，「交通管理平台」 具三大功能，包括：预测交通变化、识别交通瓶颈及制订应急预案。平台的应用场景涵盖大型活动、恶劣天气及突发事故 能够提供实时交通和运输资讯，协助不同政府部门做好交通管理及运输规划，维持交通畅顺。

运输署正积极研究推展「交通管理平台」。运输署fb

收集和整合数据制订应急预案

计划以香港仔一带作为首个试点选址，测试「交通管理平台」在香港道路环境的实际应用和功能，例如当该区的主干道、地区道路或公共交通服务出现事故，或区内进行大型活动时，可透过平台收集和整合区内各类交通及运输数据，从而预测交通变化、识别事故和交通瓶颈，以及制订应急预案。

运输署又指，此项研究将会审视及考虑不同地区的道路网络、公共交通服务、不同时段的人流和车流情况，以及过去大型活动或突发事故对地区的交通影响等，从而研究日后在其他地区推展的次序准则、具体选址、试行时间表等。