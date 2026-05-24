油价急升︱黄杰龙料两电燃料费8月达高峰 电费或加一成 指港灯极端情况多烧煤发电属合理

中东局势持续不稳，美伊战事仍未知何时完结，全球能源价格波动，电费会否因应燃料成本上涨而大幅加价，同样受市民关注。能源咨询委员会主席黄杰龙今日（24日）在电视节目《讲清讲楚》表示，5月份电费其实是反映今年1月至3月的能源价格，由于战事在2月底爆发，因此目前电费尚未完全反映油价飙升的影响。

料8月燃料费加幅达高峰 电费或加一成

黄杰龙指两电的「燃料调整费」是采用三个月平均值的实报实销机制，预告随着「滞后」浮现，6月份电费必定上调，料加幅会在8月份达到短期高峰，整体电费加幅或介乎5%至10%，提醒市民须有心理准备。

港灯日前宣布上调燃料调整费，6月每度电加5.3仙至31.3仙，升幅20.4%，又预告未来数月的燃料调整费仍会继续攀升。港灯指不排除在极端情况下加大燃煤发电，黄杰龙认为相比起大规模停电带来的无可估量经济损失，形容短暂增加碳排放以保障能源安全是「理性方案」，相信市民会谅解。不过，他表明不同意纯粹为了压低电费而增加烧煤，指这与减碳大趋势背道而驰。

倡投资内地核电等零碳能源 保障能源安全

黄杰龙认为，今次能源危机突显过度依赖化石燃料的风险。他相信本港随着迈向2050碳中和目标，未来天然气发电比例将下降，并逐步被「零碳能源」取代，当中核能将扮演关键角色。他建议香港应善用本港绿色融资优势，可投资内地核电、太阳能、风能等零碳能源项目，以确保未来有专属、稳定且价格不受国际油价波动影响的电力供港。

$3补贴油公司须交帐目 成政府「把关」契机

香港油价「世一」、被指「加快减慢」，黄杰龙认为油公司最大问题在于透明度实在不足。他举例柴油进口价曾由每公升4元急升至近12元，近期回落至约8元，但油站牌价却高达36元。当中有约28元的庞大差额，当中涉及地价、人工及本港独有的「奇怪折扣」，令外界难以评估油公司有否牟取暴利。

政府早前落实为商用柴油车提供每公升3元补贴，黄杰龙认为补贴计划的其中一项重要附带条件，是要求油公司向政府提交帐目并接受独立核数师审查。他形容这是重要契机，让政府能掌握油公司的价格结构从而为市民把关。长远而言，他建议油公司可考虑引入「95汽油」，认为售价起码能便宜10%。