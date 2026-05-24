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网传屯门一中学校长李卓兴新加坡爆粗骂保安 教育局：已要求交书面交代 如违操守采适当行动

社会
更新时间：19:31 2026-05-24 HKT
发布时间：19:31 2026-05-24 HKT

近日网上流传一段影片，疑似屯门新会商会中学校长李卓兴，在参与学校新加坡研学团期间，与当地人士发生争执。影片中，李卓兴以粗言秽语辱骂当地女保安，并伸脷做鬼脸挑衅。事件曝光后舆论哗然，有网民直言「如果我系学生都唔会入有呢啲咁嘅校长嘅学校」。教育局回复《星岛头条》查询时表示，已即时联络学校及办学团体，要求校方提交书面报告。如教师被证实违反专业操守，当局会检视有关教师的注册，按事件的性质及严重程度采取适当的行动。

游学团违泊起争执 粗口辱骂女保安

据网上流传讯息，涉事学校于本月20至24日举办「新加坡经济及科技研学团」，共有34名中一至中五学生参与。该团前往裕廊区（Jurong）一间餐厅用膳期间，旅游巴停泊在双黄线，两名女保安上前劝阻，并要求旅游巴驶至指定位置停泊。

影片显示，一名貌似该校校长李卓兴的男子，在巴士上落车处对着马路上操英语的女保安大声呼喝，其间涉嫌以带有侮辱女性的粗言秽语辱骂对方，「郁我吖，上嚟啦，嚟啦」、「X你老母X，扮晒嘢」、「你行开啦」，并伸脷做鬼脸挑衅，一脸得意之色。当时车上一名随团女教师曾尝试拉住李卓兴，劝阻其冲动行为，但无果。

影片在网上迅即传开，有网民形容其举止犹如「烂仔」，「好肉酸」、「丢脸丢到新加坡」；亦有网民要求教育局跟进，并呼吁去信当局投诉。

教育局：已即时要求校方跟进并详细交代事件

教育局回复《星岛头条》查询时表示，知悉后已即时联络学校及办学团体，要求校方严肃跟进并以书面详细交代事件。学校已启动危机处理小组严肃跟进。教育局会继续与学校保持紧密联络，提供适切的意见及支援。

教育局强调，教师、校长是学生的楷模，其言行、操守、价值观对学生影响深远。教育局公布的《教师专业操守指引》阐述了教师专业操守及行为的准则，提醒教师应对个人操守有严格要求，以保障学生的福祉，确保教育质素，守护教育专业，建立社会信任。如教师被证实违反专业操守，教育局会检视有关教师的注册，按事件的性质及严重程度采取适当的行动。

资料来源：threads@lch_principal.swcs

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