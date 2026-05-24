神舟二十三号｜李家超视像通话打气 预祝任务圆满成功 黎家盈：我会好好加油

神舟二十三号将在今晚（24日）11时08分发射升空，神舟二十三号载人飞行任务的乘组成员包括首位香港航天员黎家盈。行政长官李家超今早在社交平台发布日前与黎家盈视像对话的影片。李家超对黎家盈担任载荷专家参与国家载人航天飞行任务感到骄傲并送上祝福，又问候黎家盈的训练和生活状况，希望黎家盈以最佳条件为国家续写航天事业辉煌篇章。黎家盈表示，训练虽然艰苦，但会全力以赴完成飞行任务。

李家超打气：成功参与任务是国家对你的认同

李家超在视像对话中表示，很骄傲她是第一位香港人员参与国家载人航天飞行任务，「我们在此第一是祝贺你、寄予祝福，我们都表示关心。」黎家盈则表示「多谢大家的支持和关心，我会好好加油的。」

李家超又关心黎家盈在北京训练中心的生活如何，黎家盈表示每日训练都排得很满，坦言训练过程「真的很艰苦」，但总算现在也到点（差不多是时候出发）了，「现在也很有信心能完成任务」。李家超亦关心黎家盈家人在北京的生活如何。黎家盈表示家人都很好 ，小朋友在北京读书都很开心。

黎家盈握拳称：我会好好加油

李家超向黎家盈打气，表示「你的成功参与今次航天任务，是表示国家对你的认同，也表示国家对香港的信任和支持。」他又嘱咐黎家盈好好休息、保持状态、放松心情，以最佳条件完成任务，回来后告诉大家感觉如何，预祝她圆满完成任务，「为我们的国家航天事业续写辉煌篇章 」。黎家盈则握拳表示自己一定会加油，会「全力以赴、做到最好」。

同场参与视像会面的创新科技及工业局局长孙东表示，在一年多的时间里，她就完成了所有艰苦的训练，达到上太空、执行任务的标准，「我们都为你感到骄傲和自豪。」公务员事务局局长杨何蓓茵则表示，首位参与国家载人航天任务香港人，是公务员的一份子，对此感到非常光荣和开心，「我相信17万多公务员都一起为你感到光荣，也为我们自己感到自豪。」

李家超早前曾两次与黎家盈会面，第一次是2023年6月，李家超在礼宾府与10多名载荷专家候选人会面，黎家盈当时是其中一员，即将前往北京接受复选；第二次是在2024年黎家盈「过五关斩六将」后获选为第四批预备航天员、即将出发前往北京受训前，李家超与她在礼宾府会面。

黎家盈是在香港土生土长、在香港接受教育和就业，以往北上次数并不多，她形容自己这次北上接受训练，是离开香港时间最长的一次，「从来没试过离开香港这么久，都希望完成任务后可以快点回来香港，感受一下香港的各种事情」。