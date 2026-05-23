神舟二十三号｜中大对黎家盈获选为载人飞行任务乘组成员感振奋 形容是香港的光荣

香港载荷专家黎家盈获选入神舟二十三号飞船乘组，明晚将发射升空，并在空间站执行半年任务，成为香港首名太空人。香港中文大学对黎家盈成为首名港人以载荷专家身份加入神舟二十三号乘组表示振奋，感谢国家对香港特区的支持。

能参与其中是香港的光荣

中大副校长（外务）姜里文表示，国家航天事业成果丰硕，令港人深感自豪，能参与其中是香港的光荣。香港特区载荷专家有机会亲身在太空进行科研工作，不仅是香港历史性的时刻，更充分体现国家对香港青年及科技人才的莫大信任与厚爱。他预祝神州二十三号任务圆满顺利，凯旋归来。

他续说，香港拥有「背靠祖国、联通世界」的独特优势，具备顶尖的基础科研环境，在国际合作、知识产权保护及科研成果的推广上成为重要桥梁。在国家航天工程发展的道路上，香港一直积极参与，包括为国家的月球及火星探测任务提供系统、仪器和技术支援，以及于太空进行空间搭载实验等。中大未来将持续深化跨领域科研合作，对接国家「十五五」规划，深化内地与香港创科资源融通，全力助力国家建设科技强国、航天强国，贡献香港与中大力量。

中大一直重视国家航天科研领域，近年成功发射全球首颗城市可持续发展AI卫星「港中大一号」；牵头研发的「激光外差光谱仪」入选了国家「天问三号」火星探测任务，并主导了「天问三号」的核心仪器研制；研发的大豆固氮菌菌株「根瘤菌」及「陇黄大豆」亦成为本港首个于太空进行空间搭载实验的农业研究项目，充分展现香港及中大在航天、生物科研领域的深厚实力。

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