神舟二十三号｜市民感自豪盼更多港人参与航天 小朋友 : 长大后想成为太空人 !

神舟二十三号载人飞船明晚( 24日 )发射升空，参与任务者包括来自香港的载荷专家黎家盈。《星岛头条》记者今日( 23日 )到太空馆，见到不少市民带同子女前来参观，感受「香港人上太空」的气氛。多名市民均表示为此感到自豪，认为事件具象征意义，并有助提升青少年对航天及科研的兴趣。有小朋友指长大后想成为太空人，探索宇宙。

市民: 明日睇直播 冀未来有更多港人参与航天任务

邓先生表示，为香港人能参与载人航天任务感到非常高兴，又指平日会带小朋友到科学馆及太空馆参观，小朋友亦喜欢太空人方面的展览。他指计划收看明日的直播，并希望未来有更多香港人参与航天任务。

从事航空相关研究的王先生表示，对今次任务感到开心及自豪，认为对香港科研具启发性，亦有助推动青少年科普教育，并称会与家人一同收看升空直播。

麦先生感到非常兴奋，形容过往觉得香港人参与航天任务很遥远，如今终于实现，为此感到特别自豪。他指平时也很关注航天相关的新闻，明天打算收看直播。陈小姐表示，虽然平日不算特别留意航天新闻，但得知有香港人参与载人任务后感到很高兴，「为首位港产太空人感到自豪」。她称若明日有空会收看直播，认为值得香港人关注。

4岁小朋友 : 将来想成为太空人 飞到宇宙探索其他星球

多名家长带同子女到场参观。穿著太空图案服装的4岁苏小朋友表示，很喜欢太空展品，认为太空很好看，又称平日喜欢观看太空电影及卡通片，将来想成为太空人，飞到宇宙探索其他星球。

分别为10岁和7岁的陈氏姊弟均表示，长大后希望成为太空人，盼有机会亲身体验太空生活。陈弟弟表示最喜欢月球和火星，又称成为太空人就「可以在月球生活，又可以返地球」，形容「非常好玩」。陈姐姐表示对星球有兴趣，长大后愿意尝试太空生活，认为「很有新鲜感」。

记者：蔡思宇

摄影 : 陈浩元

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