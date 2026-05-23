机管局与劳工处合办机场博览及招聘会 提供逾4400个职位 应届毕业生：招聘会更有效率

香港机场管理局与劳工处合办的「香港国际机场博览及招聘会2026」今天(23日)于机场二号客运大楼举行，约40家机场同业提供逾4400个不同范畴的就业机会，包括机舱服务、地勤服务、飞机维修、机场保安、行李处理及餐饮等，吸引不少人前来申请空缺职位。机管局与机场公司亦展示其最新发展、科技应用及全新服务。

杨达荣：本地招聘永远是优先考虑

机管局提供逾70个职位空缺，包括飞行区运作、行李处理、航空货运及系统工程，以及资讯科技等范畴。机管局机场服务总监杨达荣表示，去年机场客运量达6,100万人次，今年目标提升至7,000万，相关服务需求同步增加。他指出，机场现时员工约7.5万人，预计随着客运量和飞机升降量不断增加，未来数年人手需求亦会增多。他强调，本地招聘永远是优先考虑，只有一些很难请到本地人的岗位，才会考虑输入劳工进行补充。

环美航务招募至少100人 涵盖行李处理、飞机入油等

环美航务公司代表君国礼表示，T2启用令机场整体运作规模扩大，相关工种需求同步上升，公司现正招募至少100人，涵盖行李处理、飞机入油等职位。他形容今次招聘会反应理想，截至下午约2时，已接获三、四十份申请，预计稍后及明日人流更旺。

大湾区航空聘约50个职位 求职者反应较预期理想

大湾区航空人力资源及行政主管彭冰冰表示，今次招聘机舱服务员、运控主任等约50个职位，求职者反应较预期理想，虽然暂未统计申请人数，但场内气氛热烈，期望明日人流会进一步增加。她指，航空业与其他行业一样面对人手短缺，至于是否优先聘请本地人，她表示公司并不特别区分求职者来源，「最紧要系合适度」。

主妇趁子女长大重投职场 寻机舱清洁或饮食工作

求职者方面，不少市民到场了解机会。李小姐表示，多年专注照顾家庭，希望趁子女长大重新投入社会，今日已向两间公司提交申请，期望尝试机舱清洁或饮食相关工作，指薪酬约1.7万元，符合预期。

应届毕业生对地勤工作有兴趣：招聘会更有效率

刚完成DSE的刘同学表示，对地勤服务特别有兴趣，因喜欢与人沟通及协助旅客。他已向两间公司递交申请，形容招聘会比自行投递履历更有效率，「出面投咗好多CV都冇回复」，期望今次能获面试机会。

另外，机场同业将于博览会中举行14场就业讲座，提供行业就业最新趋势、职业生涯规划的意见及面试技巧等。参与公司亦有机会进行即场面试。此外，现场将为参加者提供不同的免费服务，包括履历咨询、履历照片拍摄、个人色彩分析及MBTI人格测试。

记者：蔡思宇

摄影：苏正谦

