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下礼拜打风？ 电脑预测季候风最早5月底爆发 天文台咁回应

社会
更新时间：16:09 2026-05-23 HKT
发布时间：16:09 2026-05-23 HKT

天文台发表网志《天气随笔》，预测今年南海西南季候风有机会于5月下旬至6月初爆发。在此之前，副热带高压脊将为华南沿岸带来高温天气，根据9天天气预报，下周二至下周五（26日至29日）最高气温达33℃。随季候风全面爆发，大量暖湿气流将为本港带来充沛水汽及不稳定天气，甚至有利热带气旋于季风槽上形成。天文台正密切监测南海潜在低压系统的发展，呼吁市民留意最新天气消息。

亚洲大陆受热升温 促使西南季候风爆发

天文台指，踏入五月，随着北半球日照逐渐增多，亚洲大陆在太阳照射下，升温速度较海洋快，导致近地面空气受热膨胀并上升。海陆两者之间的温度差异因而逐渐扩大，有利低压区在亚洲大陆形成。由于风会由气压相对较高的地方吹向气压较低的地方，海洋上的暖湿气流便会大致流向亚洲大陆的低压中心，促使西南季候风（即夏季季候风）于南海全面爆发。

南海西南季候风或5月下旬至6月初爆发 前期天气持续高温

天文台表示，根据最新电脑预测，今年南海西南季候风有机会于5月下旬至6月初爆发。在西南季候风爆发前，副热带高压脊通常会盘踞在南海及华南沿岸一带，为该区带来高温天气。西南季候风一般会持续影响华南沿岸至9月左右，其后会逐渐受到由亚洲大陆吹向海洋的东北季候风所取代。

水汽充沛致天气不稳  6月初或现气旋式环流

从气候角度而言，南海西南季候风爆发是华南地区进入夏季的重要标志。温暖潮湿的空气除了为华南沿岸及南海带来充沛水汽外，充足的热力条件亦会增加大气的不稳定性，有利对流发展。此外，西南季候风与北半球的东北信风相遇会产生辐合，容易造成波动和漩涡，有利低压系统于季风槽上形成，在适当的大气配置下有机会发展成热带气旋。

根据电脑模式预测850百帕斯卡风场距平图，预料6月初南海及西北太平洋会出现显著气旋式环流距平特征，显示期间季风槽较为靠近南海北部至吕宋海峡一带，这种大气环流型态有利低压系统在南海生成及发展。虽然目前对于6月初会否有热带气旋于西北太平洋或南海生成仍言之尚早，但天文台会密切监测南海西南季候风爆发后可能影响本港的潜在低压系统。天文台提醒市民留意最新天气消息，为未来一两周的活动做好准备。

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