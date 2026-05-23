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神舟二十三号｜将开展百余项科学实验 涵盖太空胚胎、新材料等

社会
更新时间：10:55 2026-05-23 HKT
发布时间：10:55 2026-05-23 HKT

中国载人航天工程办公室今早（23日）在酒泉卫星发射中心举行的发布会。张静波表示，神舟二十三号航天员乘组在轨期间，将新开展100余项科学与应用项目，主要针对空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理、航天医学、航天新技术等领域前沿科学与技术问题进行深入研究和验证。

他介绍到各项目包括在空间生命科学领域，利用斑马鱼胚胎、小鼠胚胎，以及干细胞构建的「人工胚胎」，探索建立从低等脊椎动物到高等哺乳动物的太空胚胎研究体系，稳步推进「空间生命孕育」相关科学问题的系统性研究；在空间材料科学领域，开展多类先进材料的空间制备与性能调控方法研究，制备高性能稀土永磁合金、轻质高熵合金等新型材料。

在航天医学领域，充分利用一年期飞行机遇，探索更长期飞行人的适应特性与能力边界，有望获取长期飞行人在太空的多系统、多组学太空人体图谱；在航天技术领域，开展新型空间储能电池在轨验证，相关成果有望应用于后续空间站功能升级。

记者 郭咏欣酒泉报道

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