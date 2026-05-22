红雨｜北区水浸惹关注 渠务署 : 北都采「蓝绿排水建设」设计 提升防洪能力减水浸风险

渠务署今日( 22日 )于社交平台发文，指极端天气带来很多不可预测的情况，就如刚过去的星期三( 20日 )晚发生在新界北区的暴雨，北部个别地区录得最高一小时超过100毫米降雨，而总雨量则逾300毫米，令一些道路和低洼乡村出现水浸。在今次暴雨中，渠务署共清理8宗水浸个案，全部集中在新界北区。在渠务署紧急事故控制中心指挥下，部门根据「淼立识」水浸风险可视化系统及市民来电提供的资料，派遣90队紧急应变队伍及迅速调配6部强力排水机械人「龙吸水」提前驻守在元朗及北区作应对，最终绝大部分水浸个案均在确认后两、三小时内完成处理。

拟为平原河上游进行短、中、长期防洪改善措施及工程

渠务署指知悉一些乡村出现水浸，积水入屋，已就相关情况作出检视，特别是打鼓岭平原河上游附近低洼乡村受暴雨影响较为严重。渠务署一直致力改善乡村地方的排洪能力，2023年渠务署亦在平原河支流完成多项短期排水改善措施，有关措施在近年大雨期间发挥作用。

鉴于星期三晚上突如其来并且高度集中的暴雨超出河道及改善措施的排洪能力，渠务署现正研究对策，计划为平原河上游进行短、中、长期的防洪改善措施及工程。包括：

（一）短时间内安排高度机动性的超强排水车，每当河道水位上升至警戒线水平时，署方便会即时进行抢险工作，迅速把河水加压并绕道排放至下游较宽阔河段；

（二）争取在半年内完成建造位于坪𪨶的蓄洪池、强排抽水泵及压力排放管道，工程完成后可抵御刚过去的暴雨；

（三）于规划中的北部都会区推行长远防洪工程，进一步提升当区的防洪能力及抵御气候变化的韧性。

渠务署自2025年起已采用与其他国际城市接轨的「综合防洪管理策略」，以「韧性防洪」为本及多管齐下的手段，包括「适应」、「应变」及「管理」，持续提升香港整体的防洪能力。该策略亦会全面应用在北部都会区，以强化新发展区及邻近乡村的防洪韧性，达至城乡共融。

强化北都新发展区及邻近乡村防洪韧性

1. 在适应方面，北部都会区内会构建完善的雨水收集及排放系统，包括建造河道、地下排水管网及地下蓄洪池等，显著提升北部都会区和邻近乡村的整体排洪能力。

2. 在应变方面，北部都会区将采用「蓝绿排水建设」的设计元素，发挥「海绵城市」的精髓，例如在区内提供可泛洪土地，在极端降雨时让雨水排入公共休憩空间，将村民、市民共享的生态公共空间转化为临时蓄洪设施，发挥一地多用的优势，纾缓北部都会区和邻近乡村的水浸风险。

3. 管理方面，透过不断强化应急准备，积极引入创新智慧科技及不同类型机械人，以提升水浸监测及预测能力和应对水浸的能力。