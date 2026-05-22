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油价︱澳门推两个月燃料临时补贴 汽油每公升补1.5元 石油气每公斤补2.55元

社会
更新时间：16:16 2026-05-22 HKT
发布时间：16:16 2026-05-22 HKT

国际油价波动影响市民日常生活。澳门特区政府宣布，为纾缓市民生活压力，将于下周二（26日）起推出为期两个月的石油气及汽油价格临时补贴措施，连同早前的柴油补贴，期望达致短期纾困。其中，汽油补贴为每公升1.5澳门元，石油气补贴为每公斤2.55澳门元，燃料公司须清晰标示补贴详情。

临时补贴5月26日起实施 为期两个月

为期两个月的石油气及汽油价格临时补贴措施，实施日期由2026年5月26日凌晨零时起，至7月25日晚上11时59分止。当局期望透过结合早前推出的柴油补贴，以「组合拳」方式及时和短期的纾困措施，稳定民生所需。

油站须先计算客户原来优惠折扣

澳门经济及科技发展局局长邱润华表示，是次补贴措施主要分为两项安排。针对石油气价格，无论是罐装还是中央石油气的使用者，在购买时均可获得每公斤2.55澳门元的直接补贴。汽油价格补贴方面，使用者于购买时可在实付金额上，获得每公升1.5澳门元的直接补贴。

邱润华指出，燃料公司必须在计算售价时，先行扣减客户原有的优惠折扣，再从优惠价中扣除政府补贴。此外，燃料公司须于收据及油站现场清晰标示原价与补贴金额等详情，确保消费者能够清楚了解实际获补贴的金额。

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