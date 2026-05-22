女会计文员声称按骗徒指示转走公司3100万元 官反指明知骗徒目的仍参与其中 囚55个月

40岁女会计文员声称5年前收到骗徒电话，被指涉及刑事案件，遂按指示盗取公司银行帐户保安编码器，致电提供密码10多次，最终公司帐户在一日内被提取3100万元。女会计文员被捕后在警诫下称「我可能被诈骗」，早前承认10项洗黑钱罪。高院法官陈庆伟今午在高等法院拒绝接纳被告说法，指被告大学毕业，身为知识份子，浏览互联网也能找到国安公署电话地址，认为被告必然知道对方犯案目的，判囚55个月。

陈官今拒绝接纳被告解释，认为被告大学毕业，身为知识份子，清楚知道自己案发前没有返回内地，也没有内地电话号码，不可能用以发表港独言论，被告大可以报警求助，浏览互联网也能找到国安公署电话地址。陈官续指被告为会计专业人士，当对方查问银行帐户时，被告不但没有戒备，更进一步盗取公司高层保安编码器操作，供对方于银行提款。

官指被告必然知骗徒犯案目的仍积极参与其中

陈官认为被告必然知道对方犯案目的，目的不言而喻，被告积极参与中港非法集团操作，若非被告公司不会损失3100万元，遂以6年监禁为各罪量刑起点，开审前认罪减刑逾两成，整体量刑下全部刑期同期执行，共囚55个月。

现年40岁女被告黄佩珊求情指一直受人蒙骗，2021年8⽉收到声称「国安公署」⼈员的来电，指被告使用内地登记电话号码发表港独言论和涉及诈骗，双方自此保持联络，对方翌月起询问被告公司运作及银行帐户详情，被告提供个人银行户口名称及密码供对方查阅，再应要求盗取公司高层保安编码器，终被盗去3100万元。

案件编号：HCCC189/2024

法庭记者：陈子豪