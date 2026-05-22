机场二号客运大楼下周三启用 15间航空公司下月10日前陆续进驻

香港国际机场二号客运大楼（T2）离港设施将于本月27日启用。机场运行执行总监姚兆聪表示，T2离港设施预计营运后首12个月可处理800万人次，包括3间本地航空公司在内的15间航空公司将分阶段迁入至6月10日完成。

机管局今日（22日）举办传媒简报会及参观活动，介绍二号客运大楼设施及旅客离港流程。姚兆聪指，选择在5月启用T2是经过深思熟虑，因为过了复活节的高峰，同时也为今年的暑假做准备。他指，上年机场客运量已经超过6000万人次，今年估计是超过7000万人次。他指，T2每年可处理3000万的客量，配合T1的7000万，香港国际机场未来可容纳每年一亿客流量；并且T2预留了空间，有条件扩容到5000万人次。

相关新闻：

机场2号客运大楼5.27启用 港航/HK Express/大湾区航空等15间分段进驻（附名单）

T2离港设施将有P至W共8个登记行段

姚兆聪表示，T2在营运初期，客人会回到一号客运大楼（T1）登机，然后到明年年底开设的T2客运廊，T2抵港设施将于届时才启用。新的T2离港设施将有P至W共8个登记行段，包括4个全新自助登记区，设有自助行李托运柜台智能登记柜台。

15间航空公司将陆续开始在T2办理旅客登记手续。其中，香港航空的旅客登记服务生效日期，将是大楼启用首日，即本月27日，登记行段是Q及R；大湾区航空于6月3日生效，登记行段是Q及S；香港快运航空是6月10日生效，登记行段是U。另外，亚洲航空、峇迪航空、海南航空，及菲律宾亚洲航空等亦会陆续进驻。

记者：赵克平

摄影：陈浩元

