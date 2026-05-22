亚洲电视连本带利拖欠债权人741万元 遭法庭下令清盘

亚洲电视停牌多时，2018年向财务公司借贷400万元未还，有独立投资者陈莉丽去年以30万元向财务公司购入整笔债务，追讨不果，亚视连本带利拖欠741万港元，陈莉丽遂入禀呈请亚视清盘。法官冯庭硕今日于高等法院指，亚视虽质疑陈莉丽为骗子，然而从未提出有力证据，更曾向对方还款3万元，可见亚视确认陈莉丽持有的债权具法律效力。冯官指亚视无力还款，又无法提出任何实际争议来抗辩，终下令亚视清盘。

冯官宣判指亚视虽然质疑呈请人陈莉丽为骗子，然而存档的2份誓章中均无有力证据支持说法，骗子之论纯属臆测，甚至无法构成表面证据，亚视无法援引任何证据支持，单纯只有口舌之争，反观呈请人却能提供30万元银行存款收据。冯官续指亚视去年8月更曾向呈请人还款3万元，否定了自身说法，可见亚视确认陈莉丽持有的债权具法律效力。冯官引述亚视一度质疑呈请人勾结亚视前股东行事，说法不可信，然而亚视同样未能提出任何证据证明，加上亚视从未提过会将债务重组，更遑论任何确切债务重组计划，终考虑到亚视欠款无法偿还，没有有力证据支持任何真正争议，为债权人等利益设想，下令亚视清盘。

案件编号：HCCW573/2025

法庭记者：陈子豪