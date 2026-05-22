长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情

政府宣布按2026至27年度《财政预算案》措施，向合资格领取综合社会保障援助、高龄津贴、长者生活津贴及伤残津贴等人士，以及在职家庭津贴住户，发放相当于一个月的一次性额外款项。有关款项于5月22日起陆续以自动转帐方式存入受助人的指定银行户口，预计惠及约176万名社会保障受助人及约5.6万个职津住户，受助人毋须另行申请。

逾180万市民受惠 自动转帐毋须申请

政府表示，于2026年4月29日合资格领取社会保障金额的人士，以及在2025年10月1日至2026年4月29日期间提交申请并最终获批的职津住户，均符合资格领取是次一次性额外款项。合资格受助人由5月22日起将陆续获发有关款项，资金会以自动转帐方式存入合资格人士或住户在香港的指定银行户口，市民不必另行办理申请手续。

政府宣布按2026至27年度《财政预算案》措施，向合资格领取综合社会保障援助、高龄津贴、长者生活津贴及伤残津贴等人士，以及在职家庭津贴住户，发放相当于一个月的一次性额外款项。

涉款近65亿元 设热线供市民查询

是次派发额外津贴的措施，估计约有176万名社会保障受助人，以及约56,000个领取在职家庭津贴的住户受惠，总共涉及约64亿8,600万元额外开支。

如社会保障金额领款人有任何查询，可致电社会福利署热线（2343 2255）或联络所属的社会保障办事处；至于领取职津的住户如有疑问，则可致电在职家庭津贴办事处的热线（2558 3000）查询。

资金会以自动转帐方式存入合资格人士或住户在香港的指定银行户口，市民不必另行办理申请手续。资料图片

领取综援可获发放的金额：

综援计划 额外款项金额（元） 受助人类别 单身人士 家庭成员 长者（健全／不同程度残疾） 4,345 – 7,385 4,085 – 6,765 成人（健全／不同程度残疾） 3,055 – 7,385 2,195 – 6,765 儿童（健全／不同程度残疾） 3,680 – 7,915 2,435 – 7,300

领取公共福利金计划可获发放的金额：

高龄津贴：1,675

长者生活津贴：4,345

普通伤残津贴：2,140

高额伤残津贴：4,280