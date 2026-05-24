长洲太平清醮．多图｜飘色巡游盛况！「小宁汉豪」讽刺围标、「小陈美宝」呻两蚊两折

【佛诞/长洲/太平清醮/飘色巡游/色芯/抢包山】一年一度的长洲太平清醮于5月21日至25日举行，而压轴重头戏「抢包山决赛」将于5月25日凌晨零时在长洲北帝庙游乐场上演。至于太平清醮重点活动之一的「飘色巡游」今午（24日）2时开始，至4时45分结束。《星岛头条》直播飘色巡游盛况、持续更新现场情况。

飘色巡游以长洲北帝庙游乐场作起点，途经新兴街、大兴堤路（部分）、中学路等，再回到起点。主办单位「香港长洲太平清醮值理会」在下午1时半起步前，于长洲中兴街风水里举行太平清醮会景巡游典礼。

【15:45】有色芯扮演港产片《寻秦记》角色，包括项少龙、乌廷芳；亦有扮演电视剧《正义女神》佘诗曼的角色言惠知；也有扮演内地剧集《成何体统》的角色。

今年香港运动员成绩彪炳，多名色芯扮演港队运动员，包括「飞鱼」何诗蓓、空手道刘慕裳、单车李思颖、港足门将叶鸿辉等。

【14:50】有色芯扮演「小陈美宝」和「小孙玉菡」，队伍人士亦手持「加加减减、两蚊两折」手牌，配以港铁、巴士、小巴、渡轮等模型，反映公共交通不断加价。

【14:20】有色芯身穿浅色正装、佩戴眼镜扮演发展局局长「小宁汉豪」，她手持「加强版招标妥」的手牌，讽刺围标问题；有色芯则扮保安局局长邓炳强。亦有色芯分别扮演「入油员」和「中东油王」讽刺油价高企，「入油员」更手持喷水枪模仿「入油」。

【14:00】飘色巡游队伍在长洲北帝庙游乐场出发，市民及游客夹道观看，惟天气炎热，不少人要「担遮」、「拨扇」消暑。小色芯在高温日晒下，仍不时向游人挥手、做心心手势和派飞吻。

五大主题 包括讽刺油价高企及围标

长洲新兴街街坊会主席梁兆昌表示，今年报名色芯的人数突破千人，挑选出约450名小朋友试镜，最终有9人成为色芯。今年飘色制作五个主题、紧扣时下热话，分别是「高不可攀」、「一网成禽」、「大围收」、「马上富足」及「乘人之苦」。

其中「一网成禽」讲述假装被车撞倒诈财的碰瓷党，色芯则扮演传媒和律师、医生；「高不可攀」则反映近期油价高企，用木梯、车轮包裹「色梗」，代表油价节节上升，色芯分别扮演中东油王和入油员；「大围收」则源于政府近来积极打击「大维修围标」，冀未来可杜绝不法活动，色芯们会扮成政府官员。

摄影：苏正谦、汪旭峰

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为有效疏导抢包山决赛后离开长洲的庞大人潮，运输署联同渡轮及巴士公司将实施以下特别交通安排：