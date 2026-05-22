每日杂志｜「具身智能」走进生活 造成伤亡责任谁属 法律界料举证相当困难 吁政府研针对性立法

当人工智能（AI）有了「身体」，能够自主移动、搬运、巡逻，甚至协助照顾长者与儿童，过去只存在于科幻电影中的场景，正逐步走入现实。有学者指出，随着内地机械人供应链日趋成熟，零件更换与产品迭代周期有望进一步缩短，推动具身智能走向商业化；香港拥有高密度城市环境及完善城市基建，适合作为具身智能的实际应用与测试平台。不过，有法律界人士关注，若具身智能造成伤亡，由于涉及复杂技术与数据资料，相关案件的举证或相当困难，认为政府有需要重新检视现有法例，甚至研究针对AI立法。

「具身智能」将AI结合机械人等载体，使其具备与物理世界交互的能力。中文大学「香港具身智能实验室」联合总监李钟毓表示，传统AI透过语言模型可以与人对话，及视觉模型进行影像辨识，但具身智能则进一步加入决策与行动能力，并对环境产生影响，例如能举起水杯、开门、移动物件等。过程中，机械人会持续产生数据，再利用这些数据不断学习及提升能力。

香港中文大学「香港具身智能实验室」联合总监李钟毓表示，香港具备科研、资本、人才及高密度城市环境优势。

高危环境作业减低人员风险

香港大学计算与数据科学学院助理教授李弘扬指出，目前本港大部分具身智能应用仍处于试点或示范阶段，预计会优先在劳动力短缺、具风险的工作环境中大规模使用。其中，大型物流行业被视为重点发展方向，例如在港口、机场货运码头及跨境仓储中，具身智能已在货板堆叠、分拣及「最后一公里」搬运等工作上展现能力。

他续指，随着香港人口老化加剧，具身智能也可协助生命体征监测、辅助操作、院内样本与药物运送等工作。此外，高危环境作业亦是被低估的重要领域，例如电子废料拆解、化学废物处理、高楼外墙及隧道检测等，涉及重金属、尖锐零件或密闭空间，使用具身智能可减低人员风险。

李钟毓表示，团队研发的全地形四足机械人已应用于回收高尔夫球；目前正进一步研究楼道巡检，让机械人在楼梯及狭窄的走道中进行夜间巡逻，并希望延伸至危楼及坑道等危险区域。

他说，具身智能亦有机会应用于消防与公共安全，例如前往高层火场，协助灭火及搜救，也可以应用于郊野公园内的垃圾清理、植物保护及紧急救援等工作。具备教育模型的具身智能，甚至能透过人形外观与肢体互动，改善儿童的交流障碍。

内地具身智能在超市模拟环境下，进行分拣货物的训练。 新华社

大型物流业应用减省人手

李钟毓认为，随着内地供应链日趋成熟，机械人成本将持续下降，未来或与一部智能手机的价钱相若，香港具备科研、资本、人才及高密度城市环境优势，可结合内地制造能力，推动具身智能产业发展。

物流业界长期面对人手短缺问题，香港货运物流业协会主席刘浩然表示，由于很多工序属于体力劳动工作，招聘一直困难，若未来有具身智能协助，相信对业界而言是很大的支援。惟他指出，不同物流范畴对具身智能的适用程度各异，以海运和陆运为例，具身智能只需将货物放入货柜或车卡，相对容易处理，亦有助减省人手；空运则成本较高，务求善用所有载货容量，目前较依赖传统人手经验与即场判断能力。

他解释说，在空运装板时，若货物略超出要求尺寸，人手仍然可能透过按压、重新调整摆位等方式，令货物符合飞机载货要求；若交由具身智能处理，系统则可能直接判定货物「超标」，并将整件货物移至另一块装板处理，反而有机会增加成本。

全地形四足机械人能自主穿越崎岖及具挑战性的地形。

香港安老及复康服务联会主席李伯英亦关注，虽然具身智能可协助长者洗澡等照顾工作，但电子设备始终有使用寿命，一旦在过程中发生故障，对长者造成伤害，恐引发复杂的法律责任问题。

大律师陆伟雄表示，具身智能以实体形式存在，一旦做出伤害性行为，可循刑事或民事追究。他指出，若研发者或操作者蓄意操控具身智能伤人或犯法，相关人士须负上刑事责任；但若机器人是在自主学习中产生偏差而伤人，因机械人无法承担刑责，且研发者无犯罪意图，「理论上不能有任何刑事责任。」

但他强调，民事责任依然存在。他以院舍内使用具身智能为例，研发商和制造商理应预见机械人可能因系统失灵或计算漏洞而导致长者伤亡，若最终证明产品设计有问题，或操作者及营运机构没有按照指引操作，均会视为未尽谨慎责任，在法律上构成疏忽，「因此受影响的人士，可以循民事要求这三类人士作出金钱上的赔偿。」

数据权属私隐问题仍待定论

然而，他预料举证的难度颇大，由于相关技术数据储存于计算机系统或机械人体内，一般市民难以获取，「究竟是因为设计出了问题，还是操作者的失误，我们不得而知。」若聘请专家分析，成本随时高于赔偿金额。

陆伟雄另补充，具身智能自主学习生成的数据权属，目前并无清晰定论，仍有待商业买卖合约条款中厘定。至于私隐保障，他指出现行《个人资料（私隐）条例》落后于AI发展，而《开发及使用人工智能道德标准指引》亦欠缺法律约束力，他呼吁政府不能故步自封，必须参考内地及海外经验，重新检视现有法例或针对AI专门立法。

具身智能可应用在物流、养老及医疗等多个领域。 新华社

对于是否需要立法规管，李钟毓认为，目前研究大多仍在可控与封闭场景下进行，因此安全风险相对有限。但他同意，当具身智能进入大规模应用阶段后，则必须建立成熟的法律与规范，为行业发展提供保障及指引。

李弘扬表示，要建立健康的具身智能生态圈，可从两方面下手，包括政府与本地大学合作，建立覆盖粤港澳大湾区的具身数据平台，并向研究实验室及初创企业开放，让香港成为区域数据枢纽，及加速模型训练；另可资助由大学与企业共同营运的具身智能实验室，将科研成果更快转化为经济效益。

传统岗位面临替代危机 学者：转向更具创造力工作

人工智能（AI）浪潮席卷全球，不少传统岗位正面临被取代的危机。对于进一步发展具身智能会否加剧失业情况，有学者认为，具身智能旨在将人类从重复、枯燥及危险的劳动中释放，从而转向更具创造力与价值的工作，甚至有望创造新工种。

内地近年积极发展具身智能。 新华社

中大「香港具身智能实验室」联合总监李钟毓表示，具身智能的定位应是协助人类提升效率，而非全面取代人手。他以大型语言模型为例指出，AI的出现确实改变了工作模式，却没有完全取代人力，反而令部分从业员可以减少处理重复枯燥的工作，将时间放在更有创造力及价值的事情上。此外，一些危险或对身体负担较大的工作，例如搬运重物等，长时间劳动容易导致职业劳损，机械人则较适合持续执行这类任务。

他亦认为，随着具身智能逐步普及，将带动更多新职位出现，例如机械人设计、组装及制造等工作，因此未来更重要的是学习如何与AI协作。

香港货运物流业协会主席刘浩然表示，近年AI技术进步急速，无可避免令许多工序开始减少人手需求，包括搬运及货物分拣等。他指出，本港营商环境长期面对租金及人工成本高昂的压力，若企业能透过具身智能减省人手及管理开支，相信对业界具一定吸引力。

惟他强调，部分行业重视人与人的关系，并非AI可以完全取代，「怎样善用方便的科技，同时保留人手的优势，需要在两者之间取得平衡。」

香港安老及复康服务联会主席李伯英指出，长者普遍渴望与人接触，特别是与熟悉、关心他们的人建立互动。院舍职员与长者经过长时间相处，已建立默契，有时只需一个眼神或动作，便能理解对方需要，这种情感互动仍非具身智能短期内可以取代。

他又补充，目前安老院舍受《安老院实务守则》和《安老院条例》规管，当中严格限制了人手比例及不同专业人士的配置，若日后引入具身智能处理护理工作，相信也要政府先修订相关守则及法例，方能真正落实应用。

记者：潘明卉