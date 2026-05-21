深圳文博会｜文创处率业界参与 香港馆首增设展销专区推广本地文创

文化体育及旅游局辖下文创产业发展处率领业界，于今日（21日）至周一（25日）参与在深圳举行的第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会。今届设立的香港馆以「开箱香港」为主题，并首度增设展销专区，展出及发售逾百件本地品牌及创作单位作品，向大众推广香港文创产业。

盲盒概念展示香港设计潮流

文化体育及旅游局辖下文创产业发展处率领业界，参与由5月21日至5月25日在深圳举行的第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会，透过设立香港馆及首度增设的展销专区，全力推广香港文创产业。

文体旅局副局长刘震（右四）及其他嘉宾出席香港馆开幕式。政府新闻处图片

香港馆以「开箱香港」为主题。政府新闻处图片

文体旅局副局长刘震在香港馆开幕式上表示，特区政府主动对接国家「十五五」规划，并深度参与粤港澳大湾区建设。刘震指出，本届深圳文博会属重要文化盛事，香港会积极把握国家战略机遇，通过展示及展销形式推动跨领域文化交流，助力香港进一步融入国家发展大局。

香港馆增设展销专区 涵盖非遗及艺术玩具

今届深圳文博会香港馆以「开箱香港」为主题，以「盲盒」为构思展示九个香港品牌及创作单位共逾百件作品，借此介绍香港设计潮流。馆内首次设立的展销专区，提供80多款精选香港文创产品供访客现场选购。

展销专区供访客现场选购的香港文创产品。政府新闻处图片

当中部分产品来自文创处与「故宫文创」合办、于北京故宫博物院内展示的「香港文创荟萃」系列，涵盖香港非物质文化遗产及艺术玩具等主题；其余产品则来自香港馆参展单位及曾接受文创处资助创作的设计师。展期内，香港馆亦将举行多场讲座及工作坊，探讨传统手工艺及城市景观等议题，让观众能近距离接触香港设计师的创作过程。