美丽香港环境节｜湿地公园6.5免费开放 6.5至6.7到「绿在区区」回收可获双倍「绿绿赏」积分

为响应由国家生态环境部发起、粤港澳三地联合举办的2026年六五环境日国家主场活动，以及庆祝环保署成立40周年，环境及生态局和环保署将于6月期间举办「美丽香港环境节」，推出多项特别活动及优惠。其中香港湿地公园将于6月5日免费开放，并提供免费公众导赏团，市民于6月5至7日期间到访「绿在区区」社区回收网络进行回收，可获双倍「绿绿赏」积分，以鼓励持续实践绿色生活。

6.2至6.7办绿色设施导赏团 带领市民参观T·PARK[源·区]

此外，6月2日至7日期间将举办绿色设施导赏团，带领市民参观转废为能设施T·PARK[源·区]了解其运作、到访识「碳」馆加深对碳中和的认识，以及实地探索塱原自然生态公园，近距离认识本地珍贵的自然生态。同时，环保署6月期间举办生态导赏团，以展示本港在海洋生态保护方面的努力。生态导赏团会游览早前获选为全国「美丽海湾优秀案例」的大鹏湾，欣赏美丽海湾「水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐」的美景。

环保署及渔护署将于6月6日及7日举办海岸及山林清洁活动，推动全民参与。6月6日，环保署会参与中国沿海省（区、市）生态环境志愿服务联动活动，届时香港将与内地不同省市同步开展清洁海岸行动；翌日（6月7日）渔护署在郊野公园及香港地质公园举办清洁活动。透过参与清洁海岸及山林活动，公众可亲身体验环境污染与日常生活的关联，从而推广源头减废与海洋保育。同时，环保署亦联动中小学、机构、大专院校、制服团体及非政府组织举办环保主题活动，推动各界关注环境保护。

6.5至6.7到「绿在区区」回收 可获双倍「绿绿赏」积分

环保署将展开「全民回收日」一系列宣传教育活动，包括社区参与活动、合作伙伴推广活动及创意短片大赛，推动全民参与源头减废和分类回收，让绿色生活文化植根社区。市民于6月5至7日期间到访「绿在区区」社区回收网络进行回收，可获双倍「绿绿赏」积分，以鼓励持续实践绿色生活。环保署将于「绿在区区」回收环保站期间限定展示多项环境治理科技产品，让市民了解政府如何利用创新科技提升环境管理成效，并亲身体验科技的实际应用。

国家生态环境部、中央精神文明建设办公室等单位近年联合地方政府，定期举办六五环境日国家主场活动，作为展示各地推进美丽中国建设成果及动员社会各界投身生态文明建设的重要平台。在国家生态环境部指导下，今年六五环境日国家主场活动将由粤港澳三地联合举办，以「全面绿色转型，共建美丽中国」为题，积极融入国家「十五五」规划。