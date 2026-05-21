私家车雨中死火 消防员冒雨推车兼助截的士显铁汉柔情 网民：记得写表扬信去消防处

与高空扰动相关的强雷雨区影响珠江口一带，香港昨晚(21日)多处出现大暴雨及水浸，天文台在昨晚发出黄色暴雨警告信号；社交平台有网民发出街道变激流，水深及腰的影片及图片。亦有网民的车辆在大雨中死火，一辆消防车途经现场，三名消防员更冒著大雨为网民推车，将它推出水洼。

冒雨推车兼协助截的士 尽显铁汉柔情

受助市民在社交平台Threads发文，指他们当时与亲友吃完晚膳后，驾车回家途中却遇上大雨抛锚。在等候拖车期间，一辆消防车途经现场，消防员见状下车主动询问是否需要协助，随后更冒著大雨，徒手合力将载有四名成年人的私家车推出水洼，更额外推行了一小段路。随后，消防员还边推车边让司机尝试重新启动引擎，最终虽然未能成功，但消防员更热心地协助他们截停的士，尽显铁汉柔情，其无微不至的举动令网民倍感温暖，大赞「真系麻烦晒消防员帮忙」。

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网民深受感动 建议写信表扬致谢

网民将事件的影片发布后，随即有昨日刚巧经过同一地方的网民发布车Cam片，见到当时原来有四位消防员帮忙推车，事主亦有留言回复表示感谢当日有份协助他们的消防员「辛苦佢哋」；不少网民看过事发经过后，纷纷大赞涉事消防员的行为充满正能量，「消防员真系好好」、「消防同救护车救护员，佢哋同属消防处，都系会主动协助市民，非常好。」更有人直指「记得写表扬信去消防处」！不过也有网民担心，消防员的行为是否「擅离职守」，建议事主先问问AI后才去信表扬。

