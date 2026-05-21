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六合彩｜头奖800万今晚搅珠 即睇5个最旺号码、10大最幸运投注站！

社会
更新时间：14:47 2026-05-21 HKT
发布时间：14:47 2026-05-21 HKT

第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。今晚9时15分截止售票。

五大幸运数字

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次；其次为37，搅出12次；4、44及46则各搅出过11次。

第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片

10大最幸运投注站 屯门市广场新晋最旺

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。

 

场外投注站

地址

头奖次数

1

屯门市广场

屯门市广场第三期地段277号地下

48

2

中环士丹利街

中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖

47

3

荃湾青山道

青山公路 - 荃湾段 300-350 号，荃锦中心地下B2舖

41

4

尖沙咀汉口道

尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下

41

5

上环干诺道西

上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1舖

41

6

观塘广场

观塘开源道68号观塘广场地下G15,M20,116号舖

37

7

九龙湾德福

九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号舖

36

8

大埔广场

安泰路1号大埔广场地下商场七号舖

35

9

上水石湖墟

上水石湖墟新丰路134-140A号A地下

35

10

大埔广褔道

广褔道158-172号大埔商业大厦地下

30

 

 

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