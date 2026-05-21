下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？

香港天文台早前预测，全年将有4至7个热带气旋进入香港 500 公里范围内。根据天文台多个AI模型，预料下星期将有台风在马尼拉一带海面形成，路径方面则各有不同。

Google FNV3 AI 模式的系集预报，菲律宾东方海面，月底前后将有一阵热带系统活跃期。台湾台风论坛｜天气特急﻿FB网页图片

根据台湾台风论坛｜天气特急﻿FB网页表示，Google FNV3 AI 模式的系集预报，菲律宾东方海面，月底前后将有一阵热带系统活跃期。但目前模拟资料的差异仍非常大，不确定若台风生成后的路径，有些模拟结果偏向往日本南方海域北转；有些则较接近台湾东方、琉球附近；少数甚至有往巴士海峡或南海方向前进的可能。论坛又指，由于现在仍属中长期预报还有不小调整空间。

而根据天文台的AI模型伏羲，将在5月30日于菲律宾以东海域生成热带低气压，然后向南海方向前进，直闯香港的400公里范围。

而根据天文台的AI模型风乌，该热带低气压料在关岛一带生成，其后逐步增加至热带风暴，移向日本以东海域。

根据盘古的预测，该热带风暴会在台湾以东海域掠过，向日本鹿儿岛方向移动。

