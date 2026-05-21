Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？

社会
更新时间：12:34 2026-05-21 HKT
发布时间：12:34 2026-05-21 HKT

香港天文台早前预测，全年将有4至7个热带气旋进入香港 500 公里范围内。根据天文台多个AI模型，预料下星期将有台风在马尼拉一带海面形成，路径方面则各有不同。

Google FNV3 AI 模式的系集预报，菲律宾东方海面，月底前后将有一阵热带系统活跃期。台湾台风论坛｜天气特急﻿FB网页图片
Google FNV3 AI 模式的系集预报，菲律宾东方海面，月底前后将有一阵热带系统活跃期。台湾台风论坛｜天气特急﻿FB网页图片

根据台湾台风论坛｜天气特急﻿FB网页表示，Google FNV3 AI 模式的系集预报，菲律宾东方海面，月底前后将有一阵热带系统活跃期。但目前模拟资料的差异仍非常大，不确定若台风生成后的路径，有些模拟结果偏向往日本南方海域北转；有些则较接近台湾东方、琉球附近；少数甚至有往巴士海峡或南海方向前进的可能。论坛又指，由于现在仍属中长期预报还有不小调整空间。

而根据天文台的AI模型伏羲，将在5月30日于菲律宾以东海域生成热带低气压，然后向南海方向前进，直闯香港的400公里范围。

而根据天文台的AI模型风乌，该热带低气压料在关岛一带生成，其后逐步增加至热带风暴，移向日本以东海域。

根据盘古的预测，该热带风暴会在台湾以东海域掠过，向日本鹿儿岛方向移动。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
7小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
21小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
19小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
20小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
2小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
23小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
20小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
影视圈
3小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录
即时国际
6小时前