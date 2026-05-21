Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冒认电器商BUILT-IN PRO职员 私隐公署接24宗投诉 最高损失1.7万元

社会
更新时间：12:37 2026-05-21 HKT
发布时间：12:37 2026-05-21 HKT

私隐专员公署在过去数月接获24宗投诉及7宗查询，均涉及骗徒冒充电器零售商「BUILT-IN PRO」的职员致电客户，讹称可安排赔偿或更换电器，诈骗金额介乎6,000多元至17,000多元。

私隐专员公署指，在24宗投诉中，全部投诉人均曾于「BUILT-IN PRO」购买电器。其后，投诉人接获自称该零售商职员的来电，声称其早前购买的电器出现问题，可安排赔偿及更换，惟要求投诉人先行付款。部分投诉人因骗徒确实掌握其购买电器时提供的个人资料及购买详情，误信对方并按指示付款，最终蒙受金钱损失，个别个案中损失金额由港币6,000多元至港币17,000多元不等。

24宗投诉中，全部投诉人均曾于「BUILT-IN PRO」购买电器。BUILT-IN PRO fb
24宗投诉中，全部投诉人均曾于「BUILT-IN PRO」购买电器。BUILT-IN PRO fb

私隐专员公署呼吁市民在接获可疑来电时提高警觉，务必核实来电者身分，切勿因对方能够说出自己的个人资料而堕入骗局。

务必要核实来电者身分

为保障个人资料私隐及财产安全，公署提醒市民，当接获自称商户来电，就已经售出产品作出跟进时，应注意以下事项：

  • 核实来电者身分：即使来电者能说出你的个人资料，如对来电者身分存疑，在提供进一步个人资料或付款前应「停一停、谂一谂」。市民应透过商户官方网站、官方客户服务热线或亲身到门市核实来电者身分及来电内容的真伪，并留意相关商户有否发出诈骗警示；
  • 拒绝可疑转帐要求：商户在处理赔偿或退款时，一般不会要求客户预先支付任何「保证金」或「手续费」，或转帐以验证银行帐号；市民亦切勿随便向他人披露网上银行帐号及密码等敏感资料；
  • 保留通讯纪录：记录来电号码及对话内容，以便日后向警方或相关机构举报；及
  • 留意防骗资讯：关注私隐专员公署、警方或相关机构发布的防骗资讯，以提升防骗意识。如有怀疑，可透过「防骗视伏器」搜寻可疑的电话号码、电邮地址、网址等。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
7小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
21小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
19小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
20小时前
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父厨房堕楼亡 警拘两母子 揭曾为升学开支争吵拉扯
突发
2小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
23小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
20小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后全家最矮似家姐多啲
影视圈
3小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
瑞士20岁女拥6万张Pokémon卡总值逾5亿港元 破世界纪录
即时国际
6小时前