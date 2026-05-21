冒认电器商BUILT-IN PRO职员 私隐公署接24宗投诉 最高损失1.7万元
更新时间：12:37 2026-05-21 HKT
发布时间：12:37 2026-05-21 HKT
发布时间：12:37 2026-05-21 HKT
私隐专员公署在过去数月接获24宗投诉及7宗查询，均涉及骗徒冒充电器零售商「BUILT-IN PRO」的职员致电客户，讹称可安排赔偿或更换电器，诈骗金额介乎6,000多元至17,000多元。
私隐专员公署指，在24宗投诉中，全部投诉人均曾于「BUILT-IN PRO」购买电器。其后，投诉人接获自称该零售商职员的来电，声称其早前购买的电器出现问题，可安排赔偿及更换，惟要求投诉人先行付款。部分投诉人因骗徒确实掌握其购买电器时提供的个人资料及购买详情，误信对方并按指示付款，最终蒙受金钱损失，个别个案中损失金额由港币6,000多元至港币17,000多元不等。
私隐专员公署呼吁市民在接获可疑来电时提高警觉，务必核实来电者身分，切勿因对方能够说出自己的个人资料而堕入骗局。
务必要核实来电者身分
为保障个人资料私隐及财产安全，公署提醒市民，当接获自称商户来电，就已经售出产品作出跟进时，应注意以下事项：
- 核实来电者身分：即使来电者能说出你的个人资料，如对来电者身分存疑，在提供进一步个人资料或付款前应「停一停、谂一谂」。市民应透过商户官方网站、官方客户服务热线或亲身到门市核实来电者身分及来电内容的真伪，并留意相关商户有否发出诈骗警示；
- 拒绝可疑转帐要求：商户在处理赔偿或退款时，一般不会要求客户预先支付任何「保证金」或「手续费」，或转帐以验证银行帐号；市民亦切勿随便向他人披露网上银行帐号及密码等敏感资料；
- 保留通讯纪录：记录来电号码及对话内容，以便日后向警方或相关机构举报；及
- 留意防骗资讯：关注私隐专员公署、警方或相关机构发布的防骗资讯，以提升防骗意识。如有怀疑，可透过「防骗视伏器」搜寻可疑的电话号码、电邮地址、网址等。
最Hit