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涉荔景站偷拍女子裙底 休班警拟不认罪

社会
更新时间：11:42 2026-05-21 HKT
发布时间：11:42 2026-05-21 HKT

39岁休班男警涉于去年8月，在港铁荔景站偷拍女子裙底，被控非法拍摄或观察私密部位罪，目前已被停职。案件今于沙田裁判法院再提堂，男警拟不认罪，惟暂时未有大律师代表。裁判官彭亮廷关注无大律师的情况下，难以安排审讯，遂将案件再押后至6月17日提讯。期间男警续获保释。

被告何家俊今无法律代表，他表示因今日只是答辩，故想节省堂费，惟事务律师尚未推荐大律师。被告打算不认罪，彭官直言无大律师的情况下，难以预计审期或商讨争议点，被告多次谓「抱歉阁下」。彭官终应控方建议押后案件至6月17日再讯，喻被告下次至少带同事务律师出庭。

被告何家俊被控于2025年8月1日在香港，出于观察或拍摄女子X的私密部位的意图，为了从X的衣服下方，观察或拍摄其私密部位，而操作一部手提电话，而操作设备的情况是若非该设备如此操作，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性目的或不诚实地作出上述行为，及不理会上述行为是否获得X同意。

案件编号：STCC759/2026
法庭记者：雷璟怡

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