每日杂志‧人物志｜街坊织人婆婆 不限年龄暖遍社区

编织是一门横跨岁月、连结社群的工艺。社福机构每逢周三进行社区试验项目「招织」，街坊到场织制御寒衣物，在冬季向机构和无家者送暖。导师May婆婆自小编织，儿女长大后有余暇进修，织物和刺绣皆精，再把昔日口耳相传的技艺化为简明扼要的教案，手把手教导学员看毛冷标签、数针和起针。毛冷交织四载，团队已编织逾2000件织物，有学生前来学艺应付功课，学成归来答谢，让她暖在心头。编织半世纪，她认为，织物会记载着编织时的心情和故事，留住时间，盼团队以针线连结彼此，让编织的温暖传遍社区。

周三早上，20多位街坊聚首编织，为冬天「送暖」行动作准备。

「起针按住毛冷，外围出，外围入，原装位出……」导师May婆婆的声线嘹亮，活用口诀，以轻快的语速教学，务求把握时间向新同学传授编织技巧。大伙儿一同研究毛冷标签，了解挑选合适织针的要诀，量度织制手袜所需的毛冷长度，再一同学习起针，两小时眨眼即逝。

活用捐赠毛冷织出御寒3宝

20多位街坊埋首编织，缘于参与圣雅各福群会香港故事馆社区试验项目「招织」。计划在疫情间启动，活用街坊捐赠的毛冷，义务织制手袜、颈巾和帽子，简称为「御寒3宝」，再在冬季向社福机构和无家者「送暖」。

首次「招织」课堂适逢清明节假期，吸引10多位街坊报名。 受访者提供

May婆婆忆述，4年前参观一位时装设计师的针黹展览，及后一行人到邻近的茶楼相聚，提起其中一位街坊区太家中积存大量毛冷，遂提出在周三休馆日筹办编织试验项目，「大家可能随便乱说，但我『拍心口』答应，便认真起来。」

编织是一门横跨岁月的工艺，过去香港没有正规学校教授编织，人们向长辈学习，手艺一代传一代。昔日May婆婆亦如是，儿时定睛看着母亲用巧手织物，姊姊则用竹针编织，她便有样学样地在一旁绕毛冷，「旧时人人都会织。」后来踏入社会工作，不论坐电车、坐巴士或坐船，也会看到有人拿着毛冷和冷针，她笑言，「曾看别人织物过于入神，忘记下车！」

团队主要织制「御寒3宝」，包括手袜、颈巾和帽子。

她深明，口耳相传的教学未必准确，便请教一位退休家政教师，希望编写一份简单易明的编织教案。她说，该导师简明扼要，道出起针、高低针和埋针3大重点，她再花数日时间整合和编写。教案在手，May婆婆由浅入深、循序渐进地教学，直言「编织又织又拆，不断来回，并不容易」。

首堂课正值清明节假期，有10多位街坊报名，有妈妈牵着两位小朋友到场、有年轻一代、有自小学习编织，亦有零经验的新手。时至今天，「招织」已成为编织爱好者的聚脚点，历来200多位学员累计编织超过2000件御寒衣物。May婆婆难忘，除了湾仔邻里，也有市民跨区到来，包括早年有几位母亲经朋友介绍，专程由深圳跨境到来学艺。

「招织」在疫情间启动，至今已踏入第4年。 受访者提供

大学生前来学艺应付功课

街坊邻里外，有大学生特意前来学艺，以应付学校的功课。May婆婆说，部分学生要学织手套，在交功课评分后重回「招织」向她道谢，并希望把功课捐出「送暖」。她形容该是一份意想不到的礼物，当时在场学员一同鼓掌，感觉大伙儿也对「招织」有归属感，「同学成功交到功课又开心，已经无价。」

教学随年月巩固，她坦言，自己也是边做边学，并鼓励学员互相协助，「听完再教人会更『入脑』。」采访当日有多位新同学加入，May婆婆坦言应付不暇，「入学」3年的资深学员随即帮忙照顾师弟妹。她说，自己只会教授基本技巧，资深学员会钻研不同花款的编织，当中不乏「勾针达人」互相切磋，即场勾出玫瑰花饰品，「希望他们巩固基本功，再慢慢演变出自己的编织形式。」有织友笑言，年轻时早结婚，未有机会接触编织，「现在玩个够本！」

「招织」团队织制出大型中秋兔子装置。 受访者提供

学员亦会共同编织出大型作品，发挥创意。May婆婆分享，学员同贺中秋，编织不同颜色的毛冷方格，再制成大型中秋兔子装置；过去曾有人捐赠毛冷，当中夹杂一件尚未完成的毛衣，学员把该半制成品加工成背包，让前人编织的心意流传。另有组员自发织制其他御寒衣物，如为轮椅人士织制大披肩等。May婆婆直言，每次看到受助者拿着御寒三宝的照片，也好奇对方如何配搭不同款式和颜色的冷帽和颈巾，暖在心头。

「招织」成员同贺中秋，一起绘画花灯。 受访者提供

加入「香港故事馆」把手艺传承

May婆婆居于湾仔区60多年，在儿女长大后才有余暇进修，学习中国式刺绣，至1990年代尾租用利东街楼梯舖卖饰物，到近年加入「香港故事馆」的大家庭，把手艺传承。

编织爱好者会在家中囤积毛冷，甚或有无数尚待完成的织物，众人笑言犹如掉入「黑洞」，深陷于编织之中。编织半世纪，May婆婆认为，织物会记载着编织时的心情和故事，其家中则有件「不会完成」的西装外套，「就让它停留在昔日的开心时光。」她说，西装外套是最考工艺的织物之一，除了要织出衣服的形态，还要织到「关刀领」，充满70年代的时尚感；昔日曾开始织制一件西装外套，无奈衣服成形，却久久未能完成衣领部分，「我不懂织，但不想改设计。」

织物会记录人生不同阶段，May婆婆指，过去编织西装的开心过程、对「关刀领」的执着，记忆犹新，「就让制作停下来。」如是者，外套一直放在家中角落，每年换季更衣，总会看到它，「我知道自己不会再织，但不想扔掉。」她笑言，近日女儿在家执拾，吁她扔掉不会再编织的物品，她坚持保留该外套，「或许这是我的『黑洞』，但我为此感到开心。」

毛冷交织四载，「招织」风雨不改聚会，学员已成家人，「这里很纯粹，大家过来织东西，编织『心灵』。」她坦言，现时已经78岁，每星期一课已是短期目标，期盼吸引更多人一同编织和送暖，「暖在心，暖在手，暖到他人手。」

全靠街坊口耳相传建口碑

「招织」踏入第4年，圣雅各福群会香港故事馆计划主任曾志雄（Hugo）感恩，一场编织试验得到各方支持，盼望能有不同地区参考和应用此模式，凝聚社会。

圣雅各福群会香港故事馆计划主任曾志雄（左）感谢区太（中）和May婆婆（右）帮忙。

Hugo难忘，筹备计划时正值疫情尾声，各行业均在努力复常，团队当时十分忧虑没人前来，故最初只计划试验1个月，喜见首次聚会已有10多位街坊前来，便成立网上群组，让学员互相分享编织过程和作品，「全靠街坊人传人建立口碑。」

曾志雄（右）和May婆婆（左）同为「招织」的核心成员。

他说，该项目一直维持「三无」：「无门槛」、「无资助」、「无间断」，参加者经验不拘，每周三上午10时至中午可随时加入或离开，物资亦全靠成员自发捐赠及支持。他感恩项目让不少街坊重拾编织的兴趣，亦见证学员由「初哥」蜕变成资深会员，盼望不同地区能参考和应用「招织」的模式，让地区社群健康地发展。

记者：仇凯瑭