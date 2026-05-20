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简朴房｜房屋局九龙城展示样板房 何永贤指工程朴实 吁业主或营运者及早登记改造

社会
更新时间：13:21 2026-05-20 HKT
发布时间：13:21 2026-05-20 HKT

房屋局于九龙城重建计划内两个已复归政府的住宅单位，以样板房的形式，展示如何改造现有「㓥房」为符合最低标准的简朴房。房屋局局长何永贤今日(20日)在社交平台发文，指在九龙城旧楼中选了两个单位，展示要改动间隔、新建洗手间的400呎「一间三」单位如何改造，同时展示大致符合要求的「一间二」单位，又如何增添设施以符合「简朴房」规定。

何永贤又指，财政司副司长黄伟纶和她早前也去视察了改造成果，昨日(19日)亦邀请了多位立法会议员、上诉委员团（简朴房）成员、专业学会和地产代理监管局代表到场参观，大家都认同有关改装丰俭由人，以局方的样板房为例，朴实的工程，就改造出安全、衞生的「简朴房」。要改动间隔的「一间三」单位，平均每个分间单位只用了5.1万元；大致符合要求的「一间二」单位，平均每个分间单位只用了2.5万元。

在与议员交流期间，不少议员都认同最重要是为基层市民提供安全的居住环境，业主投入成本去符合衞生、防火等安全要求，是非常基本的责任，又细又贵又劣质的㓥房必须取缔。有熟悉装修工程的议员指出，有关改装有压缩成本的空间；也有议员即场计算，指出改装成「简朴房」后可以合法出租，且租金回报不俗。

截至5月中，房屋局已收到近1.1万个现存分间单位的登记申请，亦持续有业主向我们查询如何取得认证。局方会持续邀请不同持分者到场参观，了解「简朴房」的改装工程，也鼓励分间单位业主或营运者及早登记改造，享受「早鸟优惠」，未来依法出租。

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