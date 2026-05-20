Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小学生将入浴剂当糖果误服   家庭医生警告：勿盲目灌水急救免引起严重化学反应

社会
更新时间：10:57 2026-05-20 HKT
发布时间：10:57 2026-05-20 HKT

元朗一间小学4名小六学生，昨日怀疑误食一款包装外观上与糖果十分相似的入浴剂不适送院，引起社会关注。家庭医生林永和表示，是次涉事的入浴剂性质温和，误服少量并无大碍，但他警告市民，若误服其他不明化学物品如通渠粉，切勿盲目灌水急救，以免引发更严重的化学反应。他也建议改善相关产品包装，用较大的字体标明不可食用，避免儿童将其误当糖果食用。

对于是次误服入浴剂事件，林永和今（20日）在电台节目解释，涉事产品的成分类似梳打粉及硫酸钠等，属于轻微碱性化学物质。由于产品带有牛奶香味，粉剂形态犹如爆炸糖，加上包装设计刻意卡通化，确实容易令人误以为是一般零食。

首要吐出残留物

林永和指出，幸好，这类产品本身供沐浴之用，性质相对温和，若吞下少量，口腔及食道表面通常不会被灼伤；加上人体胃部有胃酸，足以抵挡并中和少量的轻微碱性物质，因此涉事学童大多无需洗胃，情况安全。

但他强调，处理误服不明化学物质时因成份及反应不同，不能一概而论，大众切忌盲目灌水急救。他以通渠粉为例，指出这类强酸或强碱物质一旦加水，可能会产生剧烈的化学反应，如同做化学实验一般；若盲目灌水，恐造成更严重的内部灼伤。

他建议，若发现有人误服化学物品，第一时间应尽量将口中残留物吐出，以减少腐蚀范围。若情况允许，可含少许水像漱口般吐出，但绝不建议强行灌水。家长或同行者应保持镇定，并务必保留误服物质的包装，一并带往急症室交予医护人员了解成分。

包装应有清晰标示

针对涉事产品设计如零食，林永和认为事件值得社会检讨，若包装容易引起误会，便存在极大风险。他直言，很多外用药水或产品若标示不清，容易令病人误当饮品。他建议即使是从外国买入的产品，亦应在包装上重新贴上清晰、要清楚用较大字体的中文标签，列明「这不是糖果」及强调产品仅供「外用」，以防同类惊险事件再次发生。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
16小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
15小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
2026-05-19 10:00 HKT
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
22小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
15小时前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
13小时前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
13小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
17小时前
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王。美联社
英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王
足球世界
3小时前
2025日本五一黄金周，成田机场航厦挤满旅客。 路透社
游日注意｜出国税加价变3000日圆 7月1日起实施
即时国际
12小时前