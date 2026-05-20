小学生将入浴剂当糖果误服   家庭医生警告：勿盲目灌水急救免引起严重化学反应

元朗一间小学4名小六学生，昨日怀疑误食一款包装外观上与糖果十分相似的入浴剂不适送院，引起社会关注。家庭医生林永和表示，是次涉事的入浴剂性质温和，误服少量并无大碍，但他警告市民，若误服其他不明化学物品如通渠粉，切勿盲目灌水急救，以免引发更严重的化学反应。他也建议改善相关产品包装，用较大的字体标明不可食用，避免儿童将其误当糖果食用。

对于是次误服入浴剂事件，林永和今（20日）在电台节目解释，涉事产品的成分类似梳打粉及硫酸钠等，属于轻微碱性化学物质。由于产品带有牛奶香味，粉剂形态犹如爆炸糖，加上包装设计刻意卡通化，确实容易令人误以为是一般零食。

首要吐出残留物

林永和指出，幸好，这类产品本身供沐浴之用，性质相对温和，若吞下少量，口腔及食道表面通常不会被灼伤；加上人体胃部有胃酸，足以抵挡并中和少量的轻微碱性物质，因此涉事学童大多无需洗胃，情况安全。

但他强调，处理误服不明化学物质时因成份及反应不同，不能一概而论，大众切忌盲目灌水急救。他以通渠粉为例，指出这类强酸或强碱物质一旦加水，可能会产生剧烈的化学反应，如同做化学实验一般；若盲目灌水，恐造成更严重的内部灼伤。

他建议，若发现有人误服化学物品，第一时间应尽量将口中残留物吐出，以减少腐蚀范围。若情况允许，可含少许水像漱口般吐出，但绝不建议强行灌水。家长或同行者应保持镇定，并务必保留误服物质的包装，一并带往急症室交予医护人员了解成分。

包装应有清晰标示

针对涉事产品设计如零食，林永和认为事件值得社会检讨，若包装容易引起误会，便存在极大风险。他直言，很多外用药水或产品若标示不清，容易令病人误当饮品。他建议即使是从外国买入的产品，亦应在包装上重新贴上清晰、要清楚用较大字体的中文标签，列明「这不是糖果」及强调产品仅供「外用」，以防同类惊险事件再次发生。