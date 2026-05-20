《The Standard》中亚系列｜哈萨克斯坦驻港总领事：全面推进数字化 迅速转型为全球科技中心

想像一下，走进哈萨克斯坦一家超市，拿起一条面包和一盒牛奶，不需要现金、信用卡，甚至不需要手机，只需将手放在扫描器下即可完成付款。哈萨克斯坦驻香港总领事Bauyrzhan Dosmanbetov接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时表示，这并非未来的科幻场景，而是该国的日常生活，「不需要网络，也不需要手机。你只需要『注册』一次手掌，就这样」。他表示，这种无缝的生物识别支付方式已经得到哈萨克90%商店支持。

哈萨克80%政府服务全面电子化

该服务由当地金融科技巨头「Kaspi.kz」提供支援，游客也同样可以使用。游客在领事馆通过一天的流程取得身份编号后，只需在当地银行进行40秒的生物识别扫描，即可完成开户。「Kaspi.kz」的发展始于2002年，当时哈萨克首富、创办人Vyacheslav Kim收购了前里海银行（Caspian Bank）。随后，他与曾任私募股权投资人的执行长兼共同创办人Mikhail Lomtadze一起，将这家传统借贷机构转型为一家在纳斯达克上市的科技巨头，业务涵盖零售银行、电子商务和支付。该公司目前拥有超过1,400万活跃用户，从根本上数位化了该国的消费格局。

掌纹支付只是哈萨克数位化转型的冰山一角。Bauyrzhan Dosmanbetov表示，目前80%政府服务已完全电子化，居民只需点击一下即可缴纳税款，并且无需实体护照即可搭乘国内航班。

哈萨卡建数据中心谷 运算能力可扩至10亿瓦

该国将2026年宣布为「数位化与人工智慧之年」，旨在成为领先的数位枢纽。随著新成立的人工智慧与数位发展部，智慧解决方案已开始整合至从内政到农业的各个领域。在这种数位便利的基础上，哈萨克正将其雄心扩展到全球基础设施，著手建立「数据中心谷（Data Center Valley）」。该项目位于北部城镇埃基巴斯图兹，预计将成为中亚最大的数据中心园区，运算能力可扩展至高达1吉瓦（约10亿瓦）。

Bauyrzhan Dosmanbetov指出，该地区天然寒冷气候为冷却庞大的伺服器阵列提供了理想环境。更重要的是，该数据谷毗邻该国最大的燃煤电厂，使其能够以每度电仅2.5美分（约0.2港元）的极低廉价格提供能源。该项目预计将吸引约300亿美元（约2,350亿港元）投资，目前正与微软和OpenAI等全球科技巨头进行谈判。

作为主要的铀储量国，哈萨克也正在建造两座核电厂，以进一步提升其能源容量，俄罗斯国家原子能公司Rosatom和中国核工业集团为主要承包商。

Bauyrzhan Dosmanbetov补充说，哈萨克正在横跨里海铺设一条高速海底光纤网路电缆，预计明年完工。该项目将与亚塞拜疆、土耳其以及更广泛的欧洲连结，旨在提升整个欧亚大陆的数位连通性和数据传输。

哈萨克推人工智能驱动都市及最大温室项目

Bauyrzhan Dosmanbetov表示，除了在全国范围内推动数字化进程外，哈萨克还在推进具有里程碑意义的城市与农业发展项目，其中以即将建成的阿拉套市（Alatau City）及该地区最大的温室项目为首。

阿拉套市是一座占地88,000公顷、由人工智能驱动的大都市，目前正在前首都阿拉木图以北约50公里处兴建。该市被规划为中亚地区的重要国际枢纽，预计到2050年将容纳约200万居民。城市将划分为四个功能区，包括中央商务与金融区、知识与创新、工业与物流枢纽，以及休闲与旅游区。

Bauyrzhan Dosmanbetov指出，该国已与美国乔比航空（Joby Aviation）以及中国峰飞航空科技道宇（AutoFlight）签署协议，将在该市推出空中计程车服务，从而将阿拉套与阿拉木图之间的通勤时间大幅缩短至仅15分钟 。他亦透露，6月中旬，哈萨克副总理将访问香港，以推介这座城市，副总理正寻求该市某些领域的投资。

他补充指，该国正在南部地区发展中亚最大的温室，由一家中国大陆公司承建。该设施定于今年竣工，利用该国的天然气和水资源，为国内外市场生产番茄、黄瓜和绿色蔬菜。通过采用先进自动化技术，该温室降低劳动强度并优化产量，显著提升哈萨克的农业出口能力。