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议员倡港铁引入自助充电宝、改善手机网络接收死位 提高乘客体验

社会
更新时间：09:25 2026-05-19 HKT
发布时间：09:25 2026-05-19 HKT

在昨日立法会铁路事宜小组委员会会议上，有议员关注网络早前流传有旅客在港铁内擅用职员专用的插座为手机充电，构成安全隐患。立法会议员叶傲冬建议港铁在站内引入自助流动充电装置以方便旅客，并关注部分路线在繁忙时间的挤拥情况及手机网络接收死位的问题。

叶傲冬今早（19日）在电台节目表示，虽然港铁乘车时间通常较短「快来快去」，但随着时代转变，旅客及市民的手机充电需求日益增加。留意到港铁目前在个别车站设有指定充电位置，并与便利店合作借用充电器（俗称「尿袋」），但他认为这并不足够。他解释，部分指定充电位置，如中环站，便利店往往位于入闸前的大堂区域，未能真正便利处于付费区内或有不时之需的乘客。

建议设自助流动充电宝租借站

叶傲冬建议港铁参考内地的做法，在站内设置毋须人手管理的自助流动充电宝租借站。乘客只需透过简单的数码程序即可租用，并可在其他车站归还，相信此举能大幅提升对乘客的便利度。

在列车运作及班次方面，叶傲冬关注繁忙时间的车厢过度挤拥问题。他举例指，屯马线乌溪沙站开出后，往往一两个站后便难以上车；将军澳线康城站亦面临同样的挤拥问题。他欢迎港铁目前已提升信号系统，但若仍未能应付需求，便需在长远的铁路规划上多下工夫。短期而言，他希望港铁在硬件及月台设计容许的情况下，考虑在繁忙时间增加车厢卡数。

关注屯马线及康城站挤拥 

对于有议员提出引入「双层列车」，叶傲冬认为受制于月台硬件设计，执行上存在困难。至于在个别车站实施的「双边月台上落」安排，他引述另一议员陈学锋的意见指出，若安排「时开时不开」，会令乘客无所适从，反而加剧月台挤拥。他建议港铁必须加强宣传，透过站内显示屏及月台广播，让乘客清晰掌握双边乘车的安排。

另外，叶傲冬亦关注乘搭港铁时的手机信号接收问题。他引述不少市民投诉，指出在部分路段，例如锦上路前往荃湾西，以及将军澳前往康城经常出现信号微弱、突然断网甚至完全没有信号的情况。他促请港铁查明究竟是个别网络供应商的问题，还是硬件不足导致的「死位」，并应尽快探讨提升信号接收的空间。

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