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广西柳州市再发生5.2级地震 香港天文台：逾百市民报告数秒有感地震

社会
更新时间：22:01 2026-05-18 HKT
发布时间：22:01 2026-05-18 HKT

香港天文台地震网络侦测到市民报告的本地有感地震。根据中国地震台网，今晚（18日）9时44分，广西柳州市柳南区发生5.2级地震，震源深度8千米。

据香港天文台的初步分析，今晚9时44分中国广西发生一次5.2级地震，震中位于北纬24.37度，东经109.26度附近，即南宁之东北偏北约200公里，距离香港之西北偏西约550公里，震源深度约8公里。

香港天文台接获超过百名市民报告，表示感到这次地震，震动维持数秒。初步分析显示本港的地震烈度为修订麦加利地震烈度表的第II (二)度，即在楼宇上层或合适位置，且在静止中的人有感。

广西柳州市柳南区今日凌晨亦发生5.2级地震，造成最少13栋房屋倒塌、3人失踪，逾7000居民要紧急疏散。

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