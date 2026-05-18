反外围赌博︱调查：未受监管网上博彩投注额达5.9万亿美元 成全球第三经济体

根据 Gaming Compliance International（GCI）最新报告，2025年全球未受监管的网上博彩投注额高达5.9万亿美元，成为仅次于美国和中国的全球第三大经济体。报告指出，全球博彩市场正走向碎片化，未受监管及新兴的「不被承认」赌博模式正主导市场，大幅加剧消费者风险，促请监管当局正视问题。

未受监管市场占全球博彩收益近八成

GCI 发布的《GCI Online Gaming 2025: Global》报告指出，全球网上博彩市场正面临严重的结构性失衡。数据显示，在目前的全球博彩毛收入（GGR）中，高达78%来自未受监管的领域，而受监管的合法市场仅占22%，反映绝大部分的消费者投注额及收益，正流向持牌及受控环境以外的营运商，导致大量税收流失。未受监管的网上博彩已非边缘现象，而是成为主导整个行业的核心力量，同时亦是全球最大规模的网络犯罪形式之一。

GCI 报告指，全球博彩毛收入（GGR）中，高达78%来自未受监管的领域，而受监管的合法市场仅占22%。

网上博彩市场步向碎片化

报告进一步分析，现时的网上博彩市场已由过去的双轨制（受监管与未受监管），演变成包含3个截然不同板块的碎片化生态。除了受监管的合规平台及无牌但活跃的未受监管平台外，第三类「不被承认的赌博」（即游离在分类之外的类赌博产品）正大规模涌现。这类产品复制了传统赌博机制，却巧妙地避开现有分类与规管，正重塑消费者参与博彩与游戏的方式。

在这种被称为「白噪音市场（White Noise Marketplace）」的环境下，消费者往往难以分辨各种平台的合法性，一切犹如单一市场般触手可及。各板块交汇重叠，不仅削弱了受监管营运商的商业收入，更令消费者的潜在风险不断攀升。

消费者倾向投注所有事物

GCI 行政总裁Matt Holt表示，高达5.9万亿美元的未受监管投注额已形成一个庞大且不受监督的经济系统，监管机构正面临主导性的难题。他强调，必须为整个市场提供全面的透明度，监管机构才能充满信心地采取行动。

GCI 总裁Ismail Vali补充，正是「不被承认」的第三层结构，大幅加剧了消费者的混淆、无监管的增长及监管难度。他指出，消费者倾向对所有事物进行投注，促成了万物游戏化的现象，若未能看清涵盖3个板块的完整市场面貌，当局将无法实施有效管控。