《The Standard》中亚系列︱吉尔吉斯予港人免证 游牧文化成冒险旅游胜地

除哈萨克和乌兹别克，「五斯坦」其余三国土库曼、吉尔吉斯和塔吉克商机未如前两国般大，仍各具特色。吉尔吉斯经济主力是转口贸易与黄金，而大型批发和零售市场多尔多伊市集（Dordoy Bazaar）是中国商品销往俄罗斯的枢纽，吉尔吉斯亦是三国中唯一给予港人免签证待遇的国家。

中亚民主之岛──吉尔吉斯

吉尔吉斯虽然贫穷，却被誉为「中亚民主之岛」 ，是五国中最自由的国家。吉尔吉斯的经济命脉是转口贸易与黄金，国内的多尔多伊市集被指是中国商品销往俄罗斯的枢纽，另库姆托尔（Kumtor）金矿则贡献该国近一成的国家生产总值。吉尔吉斯向港人提供免签证待遇，港人可到访体验毡房营地与猎鹰等纯朴的游牧文化，而低廉的物价亦令该国成为冒险旅游目的地。而吉尔吉斯自然景观壮丽，雄壮的山脉与世界第二大高山湖泊伊塞克湖，使该国有「中亚的瑞士」的美誉。

吉尔吉斯首都比什凯克的胜利广场。WIKI

土库曼首都阿什哈巴德。WIKI

塔吉克首都杜尚别。新华社

世界屋脊──塔吉克

被称为「世界屋脊」的塔吉克同样贫穷，且经济高度依赖侨汇，逾20%的国家生产总值来自在俄罗斯工作的劳工。该国目前在中国贷款的支持下，正兴建罗贡坝（Rogun Dam），期望利用丰富的水力资源转变为地区电力供应者。在首都杜尚别之外，当地生活依旧传统，对投资者而言，塔吉克充满地缘政治风险与脆弱的和平，同时亦蕴藏基础设施发展的潜力。

紧锁的大门──土库曼

土库曼坐拥全球第四大天然气储量，几乎全部销往中国。凭借丰富天然资源，土库曼得以维持极度的封闭制度，几乎不对外借贷，也极少发放签证，政府声称没有外债。不仅游客难以进入，土库曼对投资者亦是一道「紧锁的大门」。该国由单一家族统治，缺乏政治竞争与自由媒体，尽管当地人享有免费的水、电与天然气，但代价是绝对的政治沉默。

记者︰《英文虎报》总编辑 Bonnie Chen