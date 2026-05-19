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《The Standard》中亚系列︱新丝绸之路 2.0：哈萨克、乌兹别克机遇多 正寻求资产配置与人民币贸易融资

社会
更新时间：08:00 2026-05-19 HKT
发布时间：08:00 2026-05-19 HKT

「一带一路」倡议渐趋成熟，港人对「中亚五斯坦（Stans）」五国印象仍然模糊。《The Standard》（《英文虎报》）推出中亚系列报道，介绍五国的经济金融、社会政治、艺术文化，以及她们与香港的连系。「五斯坦」中哈萨克和乌兹别克正寻找资产配置，与人民币融资用以贸易结算的机会，而且大规模推进机场和旅游设施等建设，为香港的建筑、金融与专业服务提供机会。

记者︰《英文虎报》总编辑 Bonnie Chen

哈萨克人民3月庆祝纳吾肉孜节。新华社
哈萨克人民3月庆祝纳吾肉孜节。新华社
图为位于哈萨克首都阿斯塔纳的巴伊杰列克观景塔。新华社
图为位于哈萨克首都阿斯塔纳的巴伊杰列克观景塔。新华社

中亚「五斯坦」由哈萨克、乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯和塔吉克五国组成，合共拥有约8,500万人口，掌握大量能源储备与自然资源。哈萨克和乌兹别克发展相对成熟，正寻找资产配置与人民币融资用以贸易结算的机会，包括大宗商品证券化、金融科技与加密货币等领域，同时推进机场扩建、旅游设施与现代金融区开发，对香港而言是充满机遇，尤为建筑、金融与专业服务业。

哈萨克「里海的金融中心」

哈萨克是五国中经济实力最强，国内生产总值占区内约60% ，不仅拥有石油、天然气与全球约40%的铀资源，更在于2018年成立的「阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）」。AIFC 采用英国普通法运作，并设立专属法院，被视为「里海的金融中心」，为香港专业人士提供相对熟悉的司法体系和合约解释较稳定的跨境合作平台。

位于中哈边境霍尔果斯口岸（Khorgos Gateway）的大型陆港，可转运电子产品、汽车零件等货物，缩短亚洲至欧洲的运输时间。去年8月，哈萨克钨矿商「佳鑫国际资源」成为首家同时在香港交易所与AIFC 阿斯塔纳交易所上市的公司，显示香港与中亚资本市场正逐步加强联系。

哈萨克城市化程度在五国中最高，前首都阿拉木图聚集了咖啡文化与科技初创公司，现任首都阿斯塔纳则以金色金字塔与帐篷形商场展现出现代城市景观，当中的巴伊杰列克观景塔，和旧都的绿色市场与恰伦大峡谷，以及位于突厥斯坦市被列为联合国教科文组织世遗的霍贾．艾哈迈德．亚萨维陵墓，均值得香港游客到访。

乌兹别克首都塔什干（艺术构想图）。MYTAS HKENT.UZ
乌兹别克首都塔什干（艺术构想图）。MYTAS HKENT.UZ
乌兹别克以种植棉花而闻名。
乌兹别克以种植棉花而闻名。

乌兹别克被世银列为「顶级改革者」之一

被视为「丝绸之路的灵魂」的乌兹别克现已被世界银行列为「顶级改革者」之一，自2016年乌兹别克总统米尔济约耶夫推行货币自由化以来，该国年均经济增长达5%至6%，鼓励境外投资和开放旅游。

当地年龄中位数在30岁，政府亦积极推动经济特区，吸引外国工厂进驻，创造就业机会。对香港投资者而言，乌兹别克的机遇在于大宗商品交易证券化、中亚与中国贸易的人民币结算，以及参与基础设施债券与城市发展项目。

随「一带一路」倡议逐步成熟，加上「中间走廊」成为北海航线的替代方案，中亚正被视为「新丝绸之路 2.0」，而香港作为连接中国内地与国际市场的金融枢纽，值得关注中亚机遇。现时香港特区护照持有人可免签证前往哈萨克、乌兹别克和吉尔吉斯，赴中亚的门槛也相对较低，为香港企业、投资者与旅游者提供更多探索与合作空间。

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