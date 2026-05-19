每日杂志｜香港瘰螈尸骸遍地 野生动物「路杀」频生 相关平台月内接获300报告 团体吁建「风险地图」预防

本港每年发生300多宗涉及猫、狗、牛、羊等家畜的交通意外，早前新界区一星期内两度发生汽车撞流浪牛事故。有保育人士指，蟒蛇、赤麂及豹猫等受保护野生动物，亦属「路杀」事件受害者。近日有大学设立「路杀」相关平台，不足1个月已接获近300宗报告，当中包括于飞鹅山遭车辆集体辗杀的香港瘰螈。面对香港持续发展，动保团体建议当局搜集及分析牵涉物种及意外地点的数据，制订预防措施。有智库建议驾驶导航软件加入黑点提示，保障市民及动物安全。

岭大研究人员上月成立「香港路杀观察」平台，供市民报告「路杀」事故。

2021年港府修订《道路交通条例》，将猫、狗（包括饲养及流浪猫狗）列为「指明动物」。驾驶者若撞及马、牛、驴、骡、绵羊、猪、山羊、猫和狗的9类指明动物，必须停车及报警，但不涵盖野生动物。过去3年，警方每年平均接获380多宗相关报案（见表），反映市民意识提高，亦显示相关意外呈上升趋势。

动保团体「毛守救援」创办人陆家捷指出，不少受害猫狗是遭主人遗弃，或是地盘圈养的「地盘狗」；每逢雷暴或有人违法燃放炮仗，常令动物受惊四处逃窜至马路，沦为「路杀」受害者。

司机欠缺相关认知不顾而去

有司机称，曾于高速公路遇上流浪狗急窜而过，当时煞掣不及只能直驶过去，事后担心撞及动物立刻报警。然而，该司机亦指，不少同业欠缺相关认知，亦怕惹上官非，撞及动物后往往选择不顾而去，或自行把动物尸体丢弃在路边或垃圾桶。

不少「路杀」事件悄然发生，职业司机「文哥」近年为遇害流浪猫狗办理殓葬。他指，每月接获80至100宗个案，地点包括高速公路、市区及乡郊道路。他形容，部分遗骸被辗至肚破肠流、血肉模糊，驾驶者多因不忍其暴尸路旁而求助。

流浪猫狗常误闯高速公路挨撞身亡。

有蟒蛇于晚上到马路「吸热」时被辗杀。

入夜是「路杀」事故的高危时段，捉蛇专家李咏豪指，除流浪牛及猫狗挨撞，不少受保护野生动物如蟒蛇、赤麂、豹猫、果子狸、鼬獾及领角鸮均是「受害者」。他曾驾车途经新界乡郊小路，遇猫狗等动物由路旁扑出的惊险场面。他称，事故与动物受车辆惊吓，或栖息地遭修路工程分割有关。

他特别提到，蛇类属凉血动物，入夜后常被马路余温吸引前来「吸热」，往往遭驶至的车辆辗杀。领角鸮是本港常见小型猫头鹰，他曾见其于冬季低飞到马路捕食蟑螂，因走避不及遭撞及。他补充，若马路毗连河溪，栖息河溪的青蛙等两栖类动物亦可能因爬进马路而遭辗毙。

鼬獾亦是「路杀」受害者。

此外，每年4月是香港瘰螈遭「路杀」的高峰期。香港岭南大学科学教研组助理教授刘彦芹近年进行相关研究，指香港瘰螈是本港唯一蝾螈物种，也是少数以香港命名的野生动物，被「国际自然保育联盟」列为「近危」。他提到，香港瘰螈于秋冬繁殖，初春由溪涧迁至森林，其迁徒路线越过马路而遭集体辗杀，事故黑点包括飞鹅山、川龙、马鞍山梅子林及大埔林村。

每年4月，飞鹅山及川龙等4个地点常发生香港瘰螈集体「路杀」事故。

去年，刘及团队于上述4个地点发现近1400具遭车辆辗毙的香港瘰螈尸体；上月单在飞鹅山的6次考察中，已于飞鹅山道发现逾800具遗骸；因雨后香港瘰螈较活跃，更曾在单次考察中发现260多具遗骸。他透露，近月川龙、梅子林及大埔林村，亦发生香港瘰螈遭「路杀」事件。

岭大科学教研组助理教授刘彦芹及团队，上月于飞鹅山道发现逾800具香港瘰螈尸体。

公路两旁加设围栏警示牌

针对意外上升，新界乡议局主席兼立法会议员刘业强建议，当局可在公路两旁加设围栏，并在动物惯常出没的路段设「动物过路」警示牌，并引入感应系统，当侦测大型动物靠近路面时亮起警示灯，提示驾驶者减速。

就流浪牛误闯市区及马路，他建议当局委托生态专家评估迁移流浪牛到新界偏远地区或离岛的可行性，并于迁移前为牛只检查健康及绝育，以控制族群。他亦建议当局收集意外地点及动物获救与伤亡数字，作为安装提示路牌或感应装置的依据。

台湾金门于原生淡水龟出没的公路设警示牌。

「动物福利关注联盟」代表郑锦珊也建议建立「风险地图」，按物种及事故成因找出预防对策，如引入围栏及通道疏导的模式，在黑点设围栏阻隔，并设地下或高架桥通道或生态走廊，协助动物横过马路。针对香港瘰螈，她建议当局提前部署，于迁徙高峰在高风险路段推行季节性交通管理，包括限速及设临时警示。

有市民自发于飞鹅山道的香港瘰螈「路杀」黑点设提示牌。

驾驶导航软件开发黑点提示

香港公共交通智库干事陈迪遥认为车辆撞及动物后，最大风险是动物负伤前行，可能触发后续意外，危及动物及其他市民安全，建议日后要求驾驶者若行车时撞及动物应即时停车及报警，由警方善后处理。现时不少市民使用驾驶导航系统，他建议开发商于「路杀」黑点加入语音提示。

岭大研究人员上月成立「香港路杀观察」平台，供市民报告「路杀」事故及上载相片，至今累积39个物种共294宗报告，其中香港瘰螈占151宗，22宗属蛇类。刘彦芹认为，本港属生态文明地区，建议《道路交通条例》下保护的物种，日后应涵盖至野生动物，扩大相关保护网。

带中学生飞鹅山实地考察 生态摄影师讲解瘰螈生存威胁

香港瘰螈是本港唯一有尾目两栖动物，生态摄影师冯汉城曾办展览，向公众介绍香港瘰螈遭集体「路杀」的不幸遭遇。上月他带领中学生到飞鹅山实地考察及记录「路杀」事件，上一堂生态教育课。

生态摄影师冯汉城曾举办展览介绍香港瘰螈的「路杀」情况。

2023年4月，冯汉城驾车途经飞鹅山道山腰时，发现大批遭车辆辗压至血肉模糊的香港瘰螈尸体，令他关注这种以香港命名动物的生存威胁。随后他拍摄纪录片，并举办展览，然而3年过去，相关「路杀」事件持续发生，令他深感无奈。

早前他接获一所中学邀请，安排学生到飞鹅山考察香港瘰螈「路杀」情况。考察于上月「路杀」高峰期进行，他事前到学校进行讲解并播放纪录片，让10多名参与学生了解事件始末，并对「路杀」的画面作好心理准备。

他称，考察当日发现的香港瘰螈尸体较预期少，估计早前已有岭大研究人员捡走部分遗骸作记录有关。他指，近距离目击尸体仍对中学生带来震撼，有人透露感不开心，有人则质疑为何事故重复发生。对如何防止「路杀」，冯汉城坦言没有答案，但希望实地考察能提高下一代的保育生态意识。

记者：关英杰