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恒大假数风波丨恒大清盘人向时任核数师PwC索赔570亿人民币 PwC国际申剔出被告名单

社会
更新时间：17:28 2026-05-18 HKT
发布时间：17:28 2026-05-18 HKT

中国恒大集团早前被高等法院颁令清盘并委任共同清盘人，下令清盘人全面接管恒大创办人兼主席许家印名下财产。恒大涉夸大营收及将亏损伪装成巨额盈利，时任核数师PwC涉在审计过程中「视而不见」甚至协助掩盖造假，PwC已在中港两地面临逾17亿元的罚款及赔偿。恒大清盘人2024年入禀高等法院，向PwC香港、PwC中国、PwC国际3间公司追讨人民币570亿元，PwC国际坚称它从不直接参与审计工作，故与恒大核数风波无关，今向高院申请从被告名单中剔除；恒大清盘人则坚决反对。暂委法官冯柏楝听毕双方陈词，押后宣判。

PwC国际称无参与恒大核数无责任确保另两被告履行职责

恒大清盘人安迈（Alvarez & Marsal）公司董事总经理黄咏诗(Tiffany Wong) 和杜艾迪(Eddie Middleton)今到庭旁听。恒大清盘人2024年入禀高等法院向Pricewaterhousecoopers（下称PwC香港）、普华永道中天会计师事务所（下称PwC中国）及Pricewaterhousecoopers International Limited（下称PwC国际）3间公司共追讨人民币570亿元人民币，当中恒大清盘人向PwC国际追讨380亿元人民币。PwC国际今向高等法院申请从被告名单中剔除，并要求法庭直接驳回恒大清盘人向PwC国际的索赔。

PwC国际一方指，其公司在2017年至2020期间并非负责为中国恒大集团核数，完全没有参与恒大的核数工作，不应该中国恒大集团控告并追究，申请被剔出被告之列。PwC国际在庭上提出多项理由，指自己不应被列为被告，包括恒大清盘人从未指控PwC国际曾与恒大有直接往来，没有任何指控称PwC国际曾承诺监督或介入PwC香港及PwC中国的审计工作，无证据显示PwC国际有责任确保PwC香港及PwC中国的服务符合专业标准，无证据显示PwC国际有义务责任而必须采取措施确保PwC香港及PwC中国履行职责等。

恒大指PwC国际须为未能防止成员的失当行为承担责任

PwC国际强调，仅作为公司全球网络的统筹及协调者，负责品牌及政策推行，不直接承接客户业务，并不直接参与审计、税务或顾问服务工作。而全球各地的PwC公司都是独立法律实体（Separate Legal Entity），各自承担责任与业务。PwC国际重申，恒大清盘人不单未能证明PwC国际违约或侵权责任，亦未能指出PwC国际的任何具体行为或疏忽。

英国御用大律师Adrian Beltrami KC代表恒大清盘人指，PwC国际申请剔出被告之列，理据全无，法庭应直接驳回其申请。PwC国际负责统筹及协调全球PwC网络，绝对有义务责任确保旗下成员服务遵守全球一致的专业标准，PwC一向对外宣称提供高质素服务，PwC国际却未能确保中国及香港成员妥善履行职责，又未能防止中国及香港成员作出失当行为，完全属疏忽失职，行为直接损害PwC及恒大品牌声誉。PwC国际必须承担监督失职的责任，强调其索赔案件具备强而有力的理据，PwC国际不能如此简单地脱身，理应向恒大清盘人赔偿损失，故直指PwC国际申请剔出被告名单「注定失败」。

案件编号：HCA548/2024
法庭记者：刘晓曦

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