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启德零售馆化身林忆莲时光隧道 墙纸花纹致敬《野花》 杭州乐迷大赞粉丝「给力」

社会
更新时间：07:05 2026-05-19 HKT
发布时间：07:05 2026-05-19 HKT

为配合林忆莲（Sandy）今次演出，林忆莲香港歌迷会于启德零售馆2，设置期间限定珍藏展，展出黑胶唱片、海报、杂志、剪报等珍藏。展览场景采用具生活感的怀旧布置，就连墙纸的花纹，也是致敬Sandy 1991年专辑《野花》，别具巧思。策展人陈小姐表示，珍藏有赖资深歌迷借出，冀参观人士环顾四周，就感受到Sandy 40年的音乐生涯。

歌迷会感谢体育园大力支持

林忆莲香港歌迷会负责人Lawrence说，感谢启德体育园大力配合，「歌迷会没有收会费，没有恒常资金，我们要集资后，再与园方商议场地租用事宜。园方收了个很相宜的租金，促成这展览。当临时下雨，歌迷会撑伞，我们问商场借用雨桶，这些细微的事情，他们都立即配合。」

杭州歌迷赞零售馆应援氛围

杭州歌迷杨小姐表示，对零售馆的应援氛围印象深刻，「林忆莲的粉丝非常『给力』，你看这么大的一个场馆，所有展品都是粉丝提供，我觉得很用心」。她说，今次专程来港看两日演唱会，预计消费数千元港币。

来自台湾的柯小姐表示，自己是林忆莲35年歌迷，来香港5日看演唱会，「想买就买，尽兴。与朋友吃饭，四周逛逛、消费」。她又说，支持园方推动票尾经济，「我第一晚已在这里食饭，我觉得应举办更多演唱会，让更多外地歌迷来港享受音乐之余， 又可以享受香港的美食、环境。」

记者：萧博禧

摄影：陈浩元

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