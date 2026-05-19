启德零售馆推「票尾经济」 乐迷全日消费大赞「正到爆」 商户生意升2至3成

启德体育园盛事不断，启德零售馆积极推动「票尾经济」及「应援经济」，将观众人流转化为跨时段、跨场景消费动力。刚过去的周末（16、17日），乐坛天后林忆莲（Sandy）在启德主场馆举行两场演唱会，零售馆逾26间餐厅延长营业时间，而观众凭当日门票，可在逾30间指定商户及餐饮品牌享有专属优惠。有商户表示盛事活动期间，整体生意平均上升约2至3成。有资深乐迷指，有演唱会的日子，往往全日在园区消费，大赞「票尾优惠正到爆！」

启德零售馆今年首季整体表现，较去年同期录得约四成增长。《星岛》记者于刚过去的周日（17日）下午到访启德零售馆，当晚有林忆莲演唱会，场内人流畅旺，不少歌迷在应援区「打卡」。多间食肆须排队入座，其中居食屋「和民」负责人张耀忠，是林忆莲逾35年资深歌迷。今次演唱会，他安排餐厅每日送出约40份应援物，客人持演唱会门票，更享消费满350元减50元优惠，带动生意增长约2成半，「有礼物客人会开心。两日演唱会的下午3时至5时，都多了15枱客。」

零售馆周末人流 较开业时增逾倍

N+ BURGER市场营销经理陈慧恒表示，演唱会带动整体生意提升约3成，会相应增聘3、4成人手应对，维持出品质素。她说，留意到园区举办越来越多盛事，现时零售馆周末的人流，较开业时大增至少一倍；而服装、超市等各类商舖进驻，亦带动周边食肆生意。

盛事带来的人流亦惠及其他商户，大生生活超市（启德体育园店）代表黄先生表示，每逢有演唱会，可带动4成客流及3成生意额增长，「开场前最多客」。他说，超市会按客群及消费模式制定销售策略，包括加强促销零食、糖果、饮料等，「基本上每种饮料，都差不多去到『买一送一』。」

梁女士姐妹与朋友一行三人，当日受惠于票尾优惠，食饭埋单约400元，「正到爆！演唱会带动整个经济，我觉得是完美，要继续！」原来两姐妹不只是林忆莲歌迷，张敬轩、黎明、姜涛等歌手的演唱会，通通有买飞捧场，可谓「超级歌迷」，「很多人谈北上，香港要著重发展自己的经济，支持香港自己人，譬如每次外出，我们都会搭车、吃饭、买很多应援物。」

除了票尾优惠，应援热潮也进一步将演唱会人流延伸至零售馆。唱作歌手lan陈卓贤下月9日生日，歌迷于零售馆为其举办生日展览。趁林忆莲演唱会未开始，梁女士姐妹也特地到该处「打卡」。她们说，对乐迷而言，同一场地有不同歌手的应援活动，不但没有冲突，更属「Bonus」（额外奖赏），「支持林忆莲与支持MIRROR，是两回事。我们要与社会同步，继续追其他歌星。追星令心态后生几年。」

上海歌迷金小姐接受启德体育园访问时表示，今次专程来港连看两场演唱会，计划逗留四天。她指，首天抵港后的第一件事便是尽情购物，短短两小时内已消费了9万港元，直言「香港的购物和美食餐饮对我们而言仍然非常具有吸引力。」

启德体育园表示，伴随接二连三的盛事，零售馆持续优化其商户组合。今年3月，日本人气品牌「丸龟制面」及「山牛」相继进驻零售馆；人气泰式餐饮品牌 Greyhound亦于4月扩充店舖。随着周边住宅入伙，住户人数持续增加，AEON更于本月3日于启德零售馆2扩充店舖，为区内市民提供更丰富、多元的产品选择；而AC米兰足球学院亦即将开幕，进一步丰富园区的体育元素及客群层次。

记者：萧博禧

摄影：陈浩元