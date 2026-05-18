启德零售馆受惠文体盛事表现强劲 人流及零售表现年增四成  

启德体育园表示，本港盛事一浪接一浪，成功带动启德零售馆人流及零售表现持续畅旺。受惠于多项大型体育、文化及娱乐活动接连举行，启德零售馆（零售馆）今年第一季整体表现较去年同期录得约四成增长，充分反映园区吸引力持续提升，为体育园及周边一带的零售及餐饮商户带来可观的人流与消费动力，有商户表示，于盛事活动期间，整体生意平均上升约两至三成。

盛事联动释放「票尾经济」效益

演唱会、体育盛事及沉浸式零售体验形成强大联动效应。零售馆亦持续以盛事为核心引擎，联同馆内商户推出票尾优惠活动，把受高关注度的盛事活动与零售、餐饮及主题体验整合，将一次性的盛事观众人流转化为跨时段、跨场景的消费动力。这不仅有效延长访客逗留时间，更提升人均消费，带动「人流—体验—消费」的良性循环。

以本月初举行的多场大型演唱会活动为例，包括于5月16至17日举行的林忆莲《回响巡回演唱会》，零售馆特别推出凭即日活动门票可享多重消费优惠的推广活动，反应理想。有参与「票尾经济」推广活动的商户表示，相关优惠有效刺激人流及消费。

肌力恢复鞋履品牌OOFOS营运总监梁志衡表示，盛事经济显著带动零售表现；透过参加零售馆的票尾优惠活动，该品牌在演唱会期间的生意提升约三成，人流更较平日增加一倍，消费者展现强劲消费动力。

和民中国有限公司副社长张耀忠表示，配合启德零售馆于盛事期间推出票尾优惠，及现场宣传，不少歌迷在演唱会前后到店内用餐，成功带动生意增长约25%。N+ BURGER市场营销经理陈慧恒指，演唱会带动人流与消费，整体生意提升约 30%，开场前高峰时段，更录得高达约60%的强劲增长。公司相应增聘约三成人手并延长营业时间，全面把握商机。

演唱会×应援热潮引爆零售馆消费表现

除推出票尾优惠外，应援热潮亦进一步将演唱会人流延伸至零售馆。于五月天 25 周年巡回演唱会期间，启德零售馆2设立近两万平方呎的「STAYREAL PARK遇见公园香港站」展览，吸引大批歌迷及市民到访，进一步放大整体消费效益。

多个歌迷应援及主题活动亦成功带动商场人流和消费。唱作歌手Ian陈卓贤的国际歌迷会于5月15日至6月9日期间在启德零售馆2举辧生日展览，而同团队友姜涛的香港后援会，除于今年四月在启德体艺馆内举行「姜家人慈善生日庆祝活动 2026」粉丝见面活动外，亦同时于启德零售馆2设立近两万平方呎主题展览，联动多间商户推出应援优惠。两项活动将歌迷活动延伸至零售馆，为零售注入增长动力，直接带动餐饮及零售表现，彰显演唱会经济的带动作用。

体育盛事配合主题活动 打造一站式体验

此外，零售馆配合国际七人榄球赛事盛事，于今年四月举办「七榄盛会—美食音乐・狂热派对」，结合餐饮、音乐及运动氛围，充分发挥园区独特的场地优势。活动除进一步巩固启德零售馆作为一站式、全港最大的运动及休闲娱乐地标的形象，亦有效带动人流，促进消费。

商户组合持续优化 配合区内发展

伴随接二连三的盛事，零售馆亦持续优化其商户组合。今年三月，日本人气品牌「丸龟制面」及「山牛」相继进驻零售馆；人气泰式餐饮品牌Greyhound亦于四月扩充店舖，提供更多具泰式街头特色的美食选择。随著周边住宅入伙，住户人数持续增加，AEON更于5月3日于启德零售馆2扩充店舖，为区内市民提供更丰富、多元的产品选择；而 AC米兰足球学院亦即将开幕，进一步丰富园区的体育元素及客群层面。

园方展望未来，启德零售馆将于今年7至8月期间，配合大型足球盛会，为市民带来一系列精彩体验及推广活动，持续以多元化节目与优质零售体验，推动人流及消费双增长。