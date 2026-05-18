伊波拉病毒︱专家指初期病征似感冒、肠胃炎 无特定疗法可治 拆解香港受影响风险

【伊波拉病毒】世界衞生组织昨日将刚果民主共和国及乌干达爆发的伊波拉病毒病，列为「国际关注的突发公共衞生事件」，香港特区政府同日亦宣布启动「伊波拉病毒病准备及应变计划」下的戒备应变级别，严防病毒输入本港。

感染及传染病科专科医生曾祈殷今早（18日）在商台节目表示，今次在非洲扩散的「本迪布焦型」病毒株，是较难应付的一种类型，欠缺特定疗法，预料未来两三个星期，在非洲当地可能有更严重爆发。他指病毒的初期病征，与感冒、肠胃炎有少许类似，传播途径主要是接触患者体液，不会经空气传播，所以严防接触体液理论上就安全。但始终香港是国际城市，部分内地城市亦与非洲有不少商务往来，所以航空公司、边境管制等方面必须提高警觉，亦建议政府对爆发地区发旅游警示。

伊波拉病毒︱港府启动戒备应变级别 机场加强对非洲抵港航班旅客筛查

伊波拉病毒︱本迪布焦型无针对性疫苗及疗法 实际感染人数恐更高

曾祈殷在节目中详细解释，伊波拉病毒过去的爆发主要集中在非洲地区，病毒大概有六种不同的品种或病毒株。大众以往听闻较多、于2014至2016年在西非大爆发的属于「扎伊尔型」（Zaire ebolavirus），该病毒株目前已有预防疫苗的保护及特定的药物疗法可供使用。然而，今次引发疫情的源头属于「本迪布焦型」（Bundibugyo ebolavirus）伊波拉病毒。翻查历史纪录，过去仅有三次爆发与此同一种病毒株有关。

由于爆发次数少，曾祈殷指医学界对其特性仍有待观察，且目前尚未有任何针对性的预防疫苗或特效治疗方法，这使得防疫工作面临较大挑战。他续指根据外国传媒的报道，今次疫情的发展速度令人忧虑，病毒已从偏远地区扩散至人烟稠密、交流频繁的地区，甚至波及一些商业重镇及活跃的金矿城市。无国界医生等组织亦表达了担忧，因短时间内已出现大量患病及死亡个案，且病毒有跨地区蔓延的趋势，波及乌干达及刚果民主共和国的多个地区。

因此，他相信实际的感染数字可能比官方报告或传媒报道的更高。非洲疾病控制与预防中心（Africa CDC）已呼吁邻近国家必须采取紧急应变行动，期望能在未来两至三周内尽快截断传播链，否则情况可能会继续转差。

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伊波拉病毒︱不会经空气飞沫传播 医护人员属最高危群组

对于大众对伊波拉病毒传播力的恐慌，曾祈殷特别作出澄清。他强调，伊波拉病毒并非如一般呼吸道病毒般透过飞沫或空气传播，市民「单单行过病人身边，是不会立刻受到感染的」。伊波拉病毒的主要传播途径是直接接触确诊者的体液，包括血液及呕吐物等。

在这种传播特性下，前线医护人员反而成为风险最高的一群。曾祈殷指出，若医护人员在缺乏保护衣及适当防护装备的情况下处理病人体液，极易受到感染。在今次非洲的案例中，已有至少四名医护人员因照顾病人而受感染并不幸离世。这反映当地医院内正发生「院内传播」。他提醒，任何提供医疗服务的场所，前线医护人员都必须加倍警惕，严格执行防护措施。

病征初期似感冒肠胃炎 促前线医护加紧询问旅游史

在病理及诊断方面，曾祈殷指出伊波拉病毒的潜伏期为2至21日，患者在潜伏期内、未出现病征前是不具传染性的。但当发病时，初期症状包括发烧、呕吐及腹泻等，极容易与一般感冒或肠胃炎混淆。

他提到，目前市面上并没有针对伊波拉病毒的快速测试工具。若遇到具高度怀疑性的个案，前线医护必须立刻通报衞生防护中心（伊波拉属法定须通报传染病），将病人送往医院隔离，并抽取血液进行化验筛查。因此他强烈呼吁医护人员，无论是在普通科门诊还是急症室，问诊时必须仔细询问发烧病人在过去21天内有否前往受影响的非洲地区，以确立其关连风险。

感染及传染病科专科医生曾祈殷。

吁航空及边境管制加强警觉 建议发出旅游警示

随着香港启动戒备应变级别，曾祈殷认为机场及陆路口岸进行体温检测有其必要性。考虑到中国内地（如广州）有不少商人与非洲中部有频繁的商务往来，他认为单靠体温检测并不足够，当局应在口岸加设告示牌及广播，呼吁曾前往爆发地区并出现病征的旅客，主动向衞生署人员作健康申报。

对于空中服务员，曾祈殷建议若在航班上遇到呕吐的乘客，必须严格按照既定指引处理，妥善将病患与其他乘客隔开。在清理呕吐物时，必须穿妥保护衣、戴上手套及口罩后才可处理，绝不能徒手接触。不过他也派定心丸，指若没有接触到体液，单纯同机有发烧病人，亦毋须过分恐慌，但必须提高警觉。

总结本港目前的风险，曾祈殷表示暂时毋须过分担心，但必须保持高度留意。本港需与世界衞生组织及中国内地衞生部保持紧密联系，每日更新疫情资讯，密切监察是否有病例蔓延至东南亚或内地。同时，本港医院应检视装备储备，确保负压隔离病房及保护衣物资充足。最后，他建议港府应向受影响的非洲国家发出旅游健康警示（等同黄色外游警示），呼吁香港市民如非必要，应尽量避免前往刚果民主共和国及乌干达等受影响地区。