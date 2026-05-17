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律政司舞台剧将法治变生活经验 林定国：抽象概念化成故事 潜移默化植根学童心

社会
更新时间：20:53 2026-05-17 HKT
发布时间：20:53 2026-05-17 HKT

第二届《律政学院摘星大冒险》舞台剧一连两日演出圆满结束，吸引逾2,000名观众入场。律政司司长林定国指，透过歌舞剧的具体情节与互动，能将抽象的法治概念转化为儿童易于理解的生活经验。律政司「透过戏剧实践法治」计划自2021年推出至今，已于小学演出逾350场，冀从小培养学童法治意识。

林定国参演推广法治 逾两千观众入场支持

林定国在社交平台撰文，赞扬「香港戏剧教育工作室」团队的精彩演出，并表示观众反应热烈。他透露，今年「成功争取」获安排加重戏份，虽然要在短时间内兼顾背诵对白、歌词、走位及留意舞台位置极具挑战，但能够透过歌舞剧传扬法治观念，感到非常满足，更期望来年能进一步增加演出戏份。

将抽象法治概念转化生活经验

林定国指，法治涵盖公平、尊重及守法等概念，本质上较为抽象，难以单凭三言两语向儿童解释清楚，但戏剧具有情节、角色、冲突以及笑声与互动元素，能够为小朋友提供具体场景，将深奥的理论转化为看得见、听得明且容易记住的生活经验。相比传统的单向讲解，舞台上的故事更容易吸引学生投入，让正确的价值观在潜移默化中植根于学童心中。

戏剧实践法治计划 累计小学演出逾350场

律政司自2021年起推出「透过戏剧实践法治」计划，至今已在小学进行超过350场演出。是次法治戏剧日同样向隅者众，反映学校及学生对此类学习模式充满兴趣并认为具有成效。林定国强调，法治教育的成果未必能即时以成绩表量化，但透过多元化的场景与方法，能让儿童从小明白规则、尊重、公平和责任并非遥不可及的大道理，而是日常与人相处及处理分歧时必备的价值观。透过长期的深耕细作，将有助提升社会整体的法治意识。

图片来源：林定国fb

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