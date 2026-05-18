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专访︱不忘培育新一代 王永恺寄语：认真、有耐性

社会
更新时间：07:35 2026-05-18 HKT
发布时间：07:35 2026-05-18 HKT

王永恺大律师荣升资深大律师之际，亦不忘肩负培育新一代的责任。他至今已收十多名徒弟，坦言师徒关系非常个人化，担心「教坏人」，故对徒弟要求特别高。无论他以大状或暂委法官身份处理案件时「巧遇」徒弟，也会在完成案件后指导徒弟，让他们在实战中学习，并以身作则，建立专业榜样。他亦在大律师公会执委工作中，积极推动新晋大律师培训，公会也会资助新晋大律师参与国际会议，建立跨境交流。对年轻大律师，他寄语：「要有耐性！负责任地认真做好案件！」，才能在竞争激烈的环境中站稳脚跟，又言「你认真投入做咗几多，个个都睇得一清二楚。」

「拥抱多啲科技」

展望未来，王永恺希望法律界可「拥抱多啲科技」，令遥距聆讯及法律文件电子化更普及化。他亦认为人工智能（AI）的普及化将是法律界面对的最大挑战，市民近年可透过AI获取法律资讯，大律师的角色或被削弱，但他相信大律师的价值在于经验、知识与判断，大律师为免被科技取代，必须善用AI工具，顺势提高执业水平。

他指出，香港作为中国唯一的普通法地区，法律界必须与内地保持互动，分享「游戏规则」，协助内地法律界及商界理解香港司法制度，同时随着内地案件增多，两文三语能力成为必须，而香港法律服务虽然比内地昂贵，但质素足以支撑其价值，故香港法律界亦应把握机遇。

他笑说大律师的工作不稳定性对心理健康不太好，大律师没有上司故需自律，需用心做好工作并对自己负责，「忙又焦虑（案件），唔忙又焦虑（收入）」。而在繁忙法律及公职工作之外，他喜欢阅读书籍及观看影片，偶尔健身保持体能。他形容自己「好chill」，业余时间不追求要成为专家，只求满足求知欲。

记者：刘晓曦

摄影：汪旭峰

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